Что известно о фильме «Заклятие 4: Последний обряд»

Осенью 2025 года в мировой прокат выйдет фильм ужасов «Заклятие 4: Последний обряд». Это продолжение легендарной хоррор-франшизы, которая стартовала в 2013 году. Новый фильм завершит историю Эда и Лоррейн Уоррен — мужа и жены, которые изучают паранормальную активность. «Лента.ру» раскрывает дату выхода, каст и сюжет четвертого «Заклятия».

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Главное о фильме

Страна: США и Великобритания

США и Великобритания Оригинальное название: The Conjuring: Last Rites

The Conjuring: Last Rites Жанр: ужасы

ужасы Режиссер: Майкл Чавес

Майкл Чавес Когда выйдет: осень 2025 года

осень 2025 года Покажут ли в России: неизвестно

неизвестно Франшиза: «Вселенная "Заклятия"»

«Вселенная "Заклятия"» В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Мэдисон Лоулор, Бен Харди, Бо Гадсдон

Франшиза стартовала в 2013 году, когда в прокат вышел одноименный фильм Джеймса Вана. Помимо трех основных фильмов, во «Вселенную "Заклятия"» входят две серии спин-оффов: три части «Проклятия Аннабель» и две части «Проклятия монахини». Спин-оффы раскрывают предыстории злодеев, с которыми сражаются герои оригинальных «Заклятий».

«Вселенная "Заклятия"» — одна из самых популярных хоррор-франшиз в истории. Ее общие сборы превышают два миллиарда долларов — это в два раза больше, чем у всех частей «Пилы».

Дата выхода

Разговоры о новой части хоррор-франшизы начались сразу же после премьеры «Заклятия 3». Фильм официально запустили в производство в октябре 2022-го. Точную дату премьеры раскрыли летом 2024-го — еще до того, как завершился съемочный процесс. Американская премьера хоррора «Заклятие 4: Последний обряд» запланирована на 5 сентября 2025 года.

В некоторых странах, например, в Германии, Дании и Сингапуре, ужастик начнут показывать на день раньше.

Пока неизвестно, доберется ли четвертая часть «Заклятия» до отечественных зрителей. За международный прокат ленты отвечает компания Warner Bros., которая ушла из России в 2022 году. Несмотря на это, проекты студии все же можно посмотреть на большом экране с помощью так называемого параллельного проката.

Так в 2023 году российские кинотеатры показали предыдущую часть хоррор-франшизы «Вселенная "Заклятия"» — фильм «Проклятие монахини 2». Релиза картины пришлось ждать около месяца — мировая премьера «Проклятия» состоялась в начале сентября, а российская — в начале октября 2023-го.

«Кинопоиск» включил «Заклятие 4» в список самых ожидаемых кинопремьер 2025 года. По данным сервиса, выхода «Последнего обряда» ждет около тринадцати тысяч пользователей.

Трейлер

Полноценный трейлер к фильму «Заклятие 4: Последний обряд» еще не вышел. Зато у картины уже есть двухминутный тизер — студия Warner Bros. опубликовала его на своем YouTube-канале 8 мая 2025 года.

За две недели с момента релиза ролик посмотрели более 23 миллионов раз. В комментариях под видео пользователи назвали новое «Заклятие» концом целой хоррор-эпохи и великим финалом, которого заслуживают главные герои франшизы.

Сюжет

Фильм «Заклятие 4: Последний обряд» завершит историю демонолога Эда Уоррена (Патрик Уилсон) и его жены Лоррейн (Вера Фармига), которые изучают сверхъестественное и охотятся за паранормальными существами.

На этот раз Уоррены — опытные духоловы, за плечами которых уже более тысячи раскрытых дел, — будут помогать семье Смерл. В новом доме этой обычной счастливой семьи внезапно началось настоящее демоническое безумие — Эду и Лоррейн придется приложить все силы, чтобы разобраться в происходящем.

«Узнайте, почему это дело стало для них последним из тизер-трейлера фильма "Заклятие 4: Последний обряд"», — из тизер-трейлера фильма «Заклятие 4: Последний обряд».

Несмотря на то что четвертое «Заклятие» называют финалом истории Уорренов, о завершении серии ужастиков речь не идет. Коммерческий директор New Line Cinema Ричард Бренер объяснил, что «Последний обряд» завершит условную первую фазу «Вселенной "Заклятия"» — в планах студии уже есть новые фильмы, которые просто пока не анонсированы.

Производство

Режиссер Майк Чавес, снявший третью часть «Заклятия», заговорил о потенциальном продолжении хоррор-серии еще в 2021 году. Эту идею поддержали и два ведущих актера франшизы — Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Осенью 2022-го Warner Bros. официально начала производство квадриквела «Заклятия». Режиссерское кресло вновь занял Майк Чавес («Проклятие монахини 2»), а написанием сценария занялись Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик и Джеймс Ван. Джонсон-Макголдрик работал над вторым и третьим «Заклятиями», а еще писал сценарии к «Ходячим мертвецам» и сиквелу «Аквамена». Ван — автор первых двух «Заклятий» и других культовых ужастиков, «Пилы» и «Астрала». Позже сценарий доработали Йен Голдберг и Ричард Найнг («Демон внутри»).

Съемки «Последнего обряда» начались в Великобритании в сентябре 2024 года и завершились два месяца спустя.

Когда съемочный процесс подошел к концу, Патрик Уилсон (играет Эда Уоррена) поблагодарил всех создателей франшизы и, в частности, свою экранную супругу за пройденный вместе путь.

«Наш фиктивный брак длился дольше, чем многие настоящие. Я тебя обожаю», — написал он в своих соцсетях.

После этого своими эмоциями от окончания съемок поделилась и Вера Фармига (играет Лоррейн Уоррен).

«Это был союз, заключенный на небесах. Чертовски крутая эпоха. Выпьем же за эти двенадцать лет!»

Актерский состав

В новой части «Заклятия» в супругов Эда и Лоррейн Уоррен вновь перевоплотятся Патрик Уилсон и Вера Фармига. Они играли семейную пару больше десяти лет — с первой части хоррор-франшизы, которая вышла в 2013 году. Фильм «Заклятие 4: Последний обряд» станет финальной главой в истории семьи Уоррен — опытных демонологов и охотников за сверхъестественными созданиями.

Роль подросшей дочери Эда и Лоррейн по имени Джуди впервые исполнит Миа Томлинсон («Чудовище должно умереть»). В предыдущих частях франшизы ее играла Стерлинг Джеринс («Обман», «Война миров Z»).

Какие актеры сыграют в фильме «Заклятие 4: Последний обряд»

Вера Фармига («Мальчик в полосатой пижаме») — Лоррейн Уоррен, охотница за паранормальным, ясновидящая и медиум, способна впадать в транс, жена Патрика и мать Джуди;

Патрик Уилсон («Хранители») — Эд Уоррен, охотник за паранормальным, профессиональный демонолог, муж Лоррейн и отец Джуди;

Миа Томлинсон («Затерянное королевство пиратов») — Джуди Уоррен, дочь Эда и Лоррейн;

Бен Харди («Дело храбрых») — Тони Спера, парень Джуди;

Стив Култер («Астрал: Глава 2») — отец Гордон;

Шеннон Кук («Сотня») — Дрю Томас.

Юных Эда и Лоррейн сыграют Мэдисон Лоулор («Компаньоны») и Орион Смит (On the Run). Помимо этого, в четвертой части «Заклятия» сыграют Ребекка Калдер («Гнев человеческий»), Эллиот Кауэн («Александр»), Кила Лорд Кэссиди («Спасаемый»), Бо Гадсдон («Корона») и Кейт Фахи («Пуаро»).