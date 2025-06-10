В Okko выйдет фильм про особенности Дальнего Востока и Арктики

Пятисерийный фильм, в котором будет рассказано об уникальных особенностях Дальнего Востока и Арктики, выйдет в сентябре в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом сообщил руководитель экспедиционного центра "Про путешествия" и регионального отделения Ассоциации полярников России Богдан Булычев.

"Мы сняли большой фильм. В этом году, в сентябре, совместно с госкорпорацией "Росатом", Сбербанком, Российским обществом "Знание" и нашим продакшеном "Про путешествия" выйдет большой фильм в онлайн-кинотеатре Okko. Это будет пятисерийный фильм, <…> все пять серий будут посвящены Дальнему Востоку и Арктике", - сказал он в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!".

Булычев отметил, что кадры для фильма сделаны в рамках континентальной экспедиции "Россия-360".

"Год назад мы решили сделать большой проект - это экспедиция "Россия-360". <…> 10 месяцев нам понадобилось, чтобы сделать круг вокруг России. <…> Стартовали мы в Мурманске - и финишировали через 10 месяцев мы в Мурманске. <…> Мы жили в вездеходах, ехали на вездеходах, это было что-то незабываемое", - пояснил он.

Пятый Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.