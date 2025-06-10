Названа дата цифровой премьеры комедии «Сокровища гномов» с Кологривым

Онлайн-премьера сказочной приключенческой комедии "Сокровища гномов" с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Владимиром Сычёвым состоится 26 июня в Okko и на "Кинопоиске".

© Российская Газета

Фильм расскажет историю невезучего коммерсанта Ромы, который, стремясь расплатиться с долгами, вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Вместе с домом авантюрист получает в наследство четырёх волшебных гномов, способных находить сокровища. Есть и нюанс - клады можно использовать только для благих поступков. Попытки героя обмануть упрямых и ворчливых сказочных существ приводят к непростым последствиям - Роме придётся постараться, чтобы убедить их в чистоте своих помыслов.

Двухминутный трейлер, сдобренный композициями "Сказочная тайга" группы "Агата Кристи" и "Твори добро" Шуры, обещает подарить юным зрителям массу положительных эмоций и напомнить о ценности добрых дел.

Роли гномов озвучили Константин Ивлев (Пекарь), Дмитрий Чеботарёв (Умник), Роман Курцын (Крепыш) и Никита Тарасов (Зевака).

Режиссёр - Александр Бабаев ("Тайный Санта", "Моё собачье дело"), производством ленты занималась компания "Наше кино" при участии онлайн-кинотеатра Okko.