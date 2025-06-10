Режиссер рассказал, какие фильмы набирают популярность у россиян

В последние годы в мировом кинематографе произошли большие изменения. Так, американское кинопроизводство перестает быть практически единственной основой сферы. Азиатский и, в частности, китайский и индийский сегмент стремительно набирает популярность, в том числе и у россиян, обгоняя США. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

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Азиатское кино сегодня — мощнейшее в мире. Так, китайский кинорынок обогнал уже американский. Третий год китайский кинорынок номер один в мире. Американцы пытаются туда пробраться через сети, но это жестко контролируется государством. Сейчас поэтому они начинают вести совместные проекты, — подчеркнул Шахназаров.

Дополнительно режиссер обратил внимание и на индийское кино, напомнив, что местное кинопроизводство выпускает 1,5 тысячи лент в год.

И это хорошее, качественное кино, а не один Радж Капур, как многие думают. Наши киноканалы все больше показывают азиатские фильмы, особенно китайские. Это и исторические сериалы, и другие жанры. На премьерах китайских мультфильмов аншлаги! Так что процесс происходит, но постепенно. Особенно большие перспективы тут у китайского и индийского кино в нашем прокате, — резюмировал Шахназаров.

В России проходят и специализированные мероприятия, посвященные азиатскому кинематографу. Так, в декабре в кинотеатре «Иллюзион» стартовал Фестиваль индийского кино. Праздник открылся торжественно, с участием знатных индийских гостей — артистов, режиссеров, дипломатов из посольства Индии в Москве.