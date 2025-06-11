Рецензия на сериал «Высокий сезон»

11 июня в онлайн-кинотеатрах Okko и Start запланирована премьера «Высокого сезона» — главного экшн-сериала сезона от Стаса Иванова, известного по криминальному хиту «ЮЗЗЗ». «Лента.ру» рассказывает, каким получился сериал о русских во Вьетнаме с наркотиками, погонями и обилием рукопашных схваток.

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Оригинальное название: Высокий сезон

Жанр сериала: драма, боевик

Страна: Ирландия, Вьетнам, Россия

Режиссер: Стас Иванов

Сценарий: Стас Иванов

Дата выхода новых серий: с 11 июня 2025 года

Где смотреть: Okko и Start

Количество серий: 8

В главных ролях: Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Донг Ань Куинь, Сиу Нгуен, Сергей Горошко, Юрий Насонов, Фрол Фролов, Суан Фук

Аня (Анна Завтур) и Миша (Павел Попов) проводят классический отпуск во Вьетнаме — кайтсерфинг, пляжи, клубы, недорогие рестораны. Для пай-мальчика Миши, заведующего кардиологическим отделением, бойкая тусовщица Аня стала целой жизнью — а потому влюбленный романтик торопится сделать даме сердца предложение. Впрочем, торжественность момента будет разрушена призраком из девичьего прошлого — откуда ни возьмись, объявится Сахар (Артур Бесчастный), пропавший без вести бывший парень Ани. Сахара окружает пестрая свита и сопровождает новая девушка по имени Ким (Сиу Нгуен). Казалось бы, поводов для ссоры нет, но слово за слово, и вот Миша и один из шестерок Сахара уже дерутся на пляже среди бунгало.

Несмотря на конфликт, а также на скорый отъезд, Аня решает встретиться с бывшим еще раз

Барышню влечет к бывшему, словно муху к чему-то сладкому, и вскоре становится ясно, почему. Сахар и его команда промышляют наглыми и опасными преступлениями, а остальное время живут себе в кайф. Кажется, для Ани такая жизнь предпочтительнее размеренных будней с Мишей (пускай тот и может похвастать ВНЖ Австрии). Аня вписывается в очередную авантюру Сахара, связанную с продажей паленых часов. А затем неожиданно решает втихую исчезнуть из жизни врача, который все это время покорно ждал ее в бунгало.

Только вот Мишу такой расклад не устраивает — с Аней ему нужно хотя бы поговорить. В попытках добраться до суженой он оказывается втянут в дела преступного подполья Хошимина. И именно там происходит судьбоносная встреча с Тао (Хоанг Мео), капитаном Народной Армии Вьетнама, которая занимается собственным квестом. Суровая военная вернулась в родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах кончины младшей сестры. Юная девушка ушла из жизни после передозировки наркотиками в компании друзей, которые благополучно сбежали с места происшествия. Расследование приводит Тао в те же криминальные круги, что и Мишу.

Вместе этому неочевидному дуэту предстоит пройти путь от случайных знакомых до настоящих друзей и не раз спасти друг друга от верной смерти

Что ж, забудьте про старую аксиому «руссо туристо облико морале», ведь перед нами — криминальная драма, а потому бандиты, наркотики и прочие явления сомнительного характера мелькают на экране каждую секунду. Именно что мелькают, ведь «Высокий сезон» это плотно сбитый экшен, к тому же отлично снятый. Никаких зеленых экранов, только съемка на натуре.

Да, действие разворачивается во Вьетнаме, но постановщики боевых сцен явно вдохновлялись классическими гонконгскими боевиками — что ни бой, то неравный, да еще и сопряженный с невероятными акробатическими трюками. Интригующий факт — актеры, пишет пресса, исполняли все трюки самостоятельно, и у каждого за время съемок набралось предостаточно синяков, ссадин и историй их приобретения. Ночные погони по узким и пестро освещенным улочкам Хошимина тоже будто бы отсылают к классике — «Полицейской истории» или «Полному контакту».

Режиссеру и сценаристу Стасу Иванову явно тесно в привычных для российских криминальных боевиков декорациях — вместо бандитского Петербурга и не менее криминальной Москвы он то разворачивает мрачную трагедию на Урале (сериал «Немцы»), то организует гангстерскую мелодраму на жарком российском Юге («Юззз»). Во всех этих случаях — равно как и в «Высоком сезоне» — нестандартные декорации становятся большим глотком свежего воздуха. Ну а новый проект еще и мультиязычный, а также с обширным международным актерским составом — редкое зрелище для российского стримингового сериала.

Действующих лиц с именами и предысториями здесь настолько много, что поначалу это даже обескураживает — попробуй запомни хотя бы половину. Вдобавок сериал задействует хоть и ярких, но все же довольно карикатурных персонажей. Но для столь энергичного комиксного закоса под гонконгский боевик едва ли требуется что-то большее.

Помимо прочего, «Высокий сезон» еще и туристическая открытка из Вьетнама — сцены на природе здесь завораживают яркими цветами, манящим морем и умопомрачительными восходами и закатами. После просмотра сериала, вероятно, сразу же захочется запланировать зимнюю вылазку в какой-нибудь Нячанг. Разве что стоит внять предупреждению «Высокого сезона» и партнера для такого путешествия выбрать проверенного.

Сериал «Высокий сезон» выходит в онлайн-кинотеатрах Okko и Start 11 июня