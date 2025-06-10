Как снимают кино в главном московском кинопарке

Специальный корреспондент НСН побывал на съемках комедии «Московская касса невест» с Алексеем Воробьевым и Романом Маякиным, и узнал подробности о закулисье кинопроцесса.

Воскресенье 8 июня запомнилось москвичам мощными ливнями и грозами, что не помешало работе съемочной группы фильма «Московская касса невест» на натурной площадке. Съемки нового проекта продюсерского центра киностудии Горького в этот день проходили в кинопарке «Москино» в 27 километрах от МКАД.

Из будущего в 1913 год

На данный момент в кинопарке доступны 24 натурные площадки, включая «Аэропорт Юрово» и «Москву 1940-х годов». Также на территории расположен самый большой угловой хромакей-фон в Европе, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

В среднем в течение года на площадках кинопарка «Москино» снимается от 80 до 100 фильмов. Одной из картин, съемки которой проходят тут в 2025 году, стала «Московская касса невест». К слову, это первый игровой проект, который зашел в съемки в год 110-летия Киностудия Горького. Съемочный период начался в начале мая.

По сюжету фильма, в недалеком будущем уже изобрели цифровой детектор лжи и машину времени. Молодой аферист и ловелас Лаврик, роль которого исполняет Алексей Воробьев, обращается к триллиардеру Больцману в исполнении Егора Дружинина. Тот предлагает главному герою исправить его репутацию за небольшую услугу. Лаврику предстоит отправиться в начало XX века и выкрасть из Московской кассы невест ценный артефакт – кубок Гименея. Съемки в Москве проходят при участии Monumental Vision.

Персонажей из исторического сюжета картины воплотили Роман Маякин, Анна Богомолова и многие другие. К 8 июня работа над проектом кипела вовсю. Съемки проходили на площадке кинопарка «Дальневосточный город», созданной в 2024 году для фильма «Арсеньев». Среди трех кирпичных фасадов на площади, выложенной брусчаткой, проехали в красном ретро-автомобили актеры Маякин и Богомолова. В этот день снимали экспозиционные сцены картины, которые представят зрителю трех из четырех главных героев.

Обед по расписанию

Планы съемочной группы немного нарушил дождь, который обрушился на кинопарк сплошной стеной в районе 13:30. В итоге тайминг сдвинулся на полчаса, уже к 14:00 все вновь были готовы к съемке. Еще немного работы, и площадка затихает на время часового обеда. Все актеры мгновенно расходятся по своим трейлерам, а артистов массовых сцен приглашают пройти в автобус.

Хотя «Московская касса невест» не является историческим проектом в классическом понимании, часть фильма все же переносит зрителя в 1913 год. Для наибольшей достоверности костюмеры индивидуально подошли не только к костюмам главных героев, но и к одежде массовки. Наряды для них собирались из закромов киностудии Горького, Мосфильма и «Амедиа» .

Принято считать, что с массовкой на площадке не церемонятся. Как некогда рассказывал в интервью актер Никита Кологривый, людей обычно заставляют много часов работать в любых условиях – будь то ночной холод или знойная жара, не кормят, и не спрашивают о самочувствии. То ли с погодой, временем и проектом 8 июня повезло, то ли на самом деле все не так страшно, как говорил Кологривый, но актеры массовых сцен наряду с прочими сотрудниками площадки спокойно присели для обеда в тени. Едой площадка полностью обеспечена, порции тут рассчитаны четко по числу сотрудников. В доступе также и чай, и вода.

Масштабные декорации и экшен

Пока все обедали и поправляли грим, актер Артем Гайдуков, который в проекте воплотил роль второго плана, рассказал журналистам, что проект снимается исторический, но с элементами фантастики. На данный момент в кинопарке «Москино» снимают именно историю XX века, где существует и персонаж Гайдукова.

«Здесь прекрасно работается, я тут уже не первый раз. Очень крутые сделаны локации, все постоянно достраивают. Думаю, когда площадку уже полностью вычистят и она будет готова, будет вообще бомба. Здесь будет "русский Голливуд"», - заявил он.

К слову, на площадке присутствовали консультанты, которые следили за соблюдением исторической достоверности. Как отметил режиссер проекта «Московская касса невест» Руслан Бальтцер, сцену, которую снимали до обеда, можно сравнить с импровизированной школой вождения того времени.

«Мы стараемся, чтобы все было достоверно. У нас есть человек, который знает, с какой стороны должна висеть сабля. Все это мы прослеживаем. По сюжету у нас 1913 год, если случайно проедет мотоцикл 1914 года, не думаю, что зритель сильно расстроится. Остальное мы прослеживаем», - заявил он.

По словам Бальтцера, декорации кинопарка прекрасно подошли для его проекта. На будущее режиссер уже приметил новую декорацию Москвы конструктивизма, на которой в июне начались съемки проекта «Первого канала» «Лиля» о музе Владимира Маяковского.

Со своей стороны оператор-постановщик проекта Арсений Кан, который в этот день также пообщался с журналистами, заметил, что помимо проходок в новом фильме будет и экшен, включая, например, драки. Наиболее сложные трюковые акробатические элементы в кадре будут исполнять каскадеры, хотя исполнители главных ролей Алексей Воробьев и Роман Маякин также многое делают сами. На то, чтобы создать раскадровки для каждой экшен-сцены, у творческой команды ушло около месяца. Оказалось, что выбранные декорации отлично подошли для выполнения задачи, которую ставили перед собой постановщики.

«На площадке старой Москвы невероятно удобно снимать проезды, мы выбрали маршрут по которому можно ездить по кругу, находясь при этом всегда в ее красивой, исторической части. Не пришлось ждать длительных согласований и перекрывать улицу где-то в Москве», - пояснил он.

Костюмированная история

Участники съемочной группы среди прочего отмечали, что все же специально не делали ставку на экшен, просто приключенческое кино не может обойтись без сцен погони. Это накладывает особые требования и к нарядам главных героев, актеры и их дублеры-каскадеры должны иметь возможность свободного движения. Как рассказала художник по костюмам Елена Галыбина, многие элементы одежды были облегчены, а женские каблуки уменьшены для наибольшего комфорта.

При этом продюсеры среди прочего ставили задачу создать костюмы, соответствующие времени, но интересные современному зрителю. Таким, к примеру, в итоге получилось свадебное платье главной героини, его вполне можно представить и на современной невесте. Помимо прочего художники по костюму старались максимально посадить вещи по фигуре артистов, ведь хорошая посадка гарантированно производит впечатление. Однако погода на натурных съемках добавляла сложностей.

«На этом проекте, в основном, нам везло с погодой. Но было несколько смен, когда нам приходилось прикладывать достаточно сил, чтобы костюмы выглядели достойно в кадре. Например, у нас была смена, по сценарию летняя, а по факту, под дождем со снегом. Все артисты были в светлых и легких нарядах. Мы готовили им телесное термобелье, теплостельки. Подолы платьев сразу же пачкались, и мы или драпировали их так, чтобы загрязнений не было видно, или застирывали сразу же и сушили феном», - рассказала Галыбина.

По ее словам, это не единственные сложности, с которыми художникам по костюмам пришлось столкнуться на площадке. К примеру, на одной из смен съемочную команду и вовсе застал продолжительный ливень.

«Мы пытались спасти платья зонтами и плащами, но все равно большая часть вещей подверглась загрязнению, которое приходилось отстирывать вручную, так как на следующий день снова была смена, и времени на химчистку не было. И конечно, на уличных сменах костюмы чаще, чем в павильоне, рвутся и портятся. Поэтому очень важно иметь в команде профессионалов, которые могут отреставрировать вещи быстро и качественно прямо на площадке», - пояснила она.

Когда после обеда площадка наконец ожила, к артистам присоединился и Алексей Воробьев. От общения с прессой он в этот раз отказался, потому все вопросы достались Роману Маякину. Он в картине играет местного начальника полиции. Актер подчеркнул, что не в первый раз снимается на площадке кинопарка.

«Удобно, что в одном месте можно попрыгать по разным эпохам, все это достаточно в удобной доступности от Москвы. Радует, что кинопроизводство у нас развивается, и все приобретает такие масштабы», - заявил он.

Едва журналисты покинули съемочную площадку, работа на ней возобновилась и продолжилась до глубокого вечера. Выход картины на большие экраны запланирован на 2026 год.