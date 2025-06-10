Создатели «Аркейна» работают над новым мини-сериалом «Мисс Сатурн»

Французская анимационная студия Fortiche, известная благодаря мультсериалу «Аркейн» по игре League of Legends, представила свой новый проект — «Мисс Сатурн».

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Это будет мини-сериал с эпизодами по 10 минут, который возьмёт за основу книгу Барбары Исраэль. Сюжет «Мисс Сатурн» расскажет о подростках, которые бегут от прошлого на ночном поезде.

Проект описывают как «фэнтези для разных поколений, наполненное музыкой» — графика будет стилизована под 2D, а звук станет отсылать к поп-сцене 1980-х.

Изначально Fortiche планировала выпустить «Мисс Сатурн» как полнометражный фильм, но затем решила переработать проект под сериальный формат, чтобы лучше соответствовать интересу молодых зрителей. Шоу должно выйти в 2027 году.