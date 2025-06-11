Как киностудия «Союзмультфильм» встречает свое 89-летие

"Союзмультфильм" занимает 30% российского рынка анимации, однако индустрии нужна поддержка, чтобы стать масштабнее, заявила представить киностудии.

© nsn.fm

Киностудия «Союзмультфильм» сегодня занимает 30% российского рынка анимации, при этом среди проектов наибольшей популярностью пользуется «Простоквашино», рассказала НСН пресс-секретарь киностудии Мария Малыгина.

В 2025 году «Союзмультфильм», подаривший зрителям «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино» и другие известны мультфильмы, отмечает 89-летие. Как отметила представительница студии, сегодня они стремятся выходить за пределы анимационного рынка.

«"Союзмультфильм" на новом этапе развивается с 2017-2018 года, за это время мы уже успели стать крупнейшей студией в России, заняв 30% анимационного рынка. Студия производит сериалы для разной аудитории от младенцев до зрителей подросткового возраста, сотрудничает с киностудиями для разработки полнометражных фильмов. Это уже минихолдинг с собственным телеканалом, парками, лицензионным агентством, образовательным направлением. Емкость рынка ограничена, и студия развивается в смежных направлениях. К примеру, мы есть в Roblox, там целых три мира: "Простоквашино", "Приключение Пети и Волка" и "Ну, погоди!"», - рассказала она.

Как уточнила собеседница НСН, сегодня не так просто создать новую успешную франшизу, поскольку зрителям доступно множество разнообразного контента.

«В условиях высокой конкуренции проект набирает популярность в течение примерно пяти лет после запуска. Если раньше по телевизору показывали одни и те же мультфильмы, то сейчас выбор – что и как смотреть в десятки, а то и сотни раз больше, чем во времена Советского Союза. На данный момент наиболее успешным нашим проектом является «Простоквашино», его герои по итогу 2024 года были признаны самыми узнаваемыми в России согласно исследованию компании Ipsos», - заявила представительница студии.

По ее словам, не стоит сравнивать российские студии с зарубежными, поскольку там индустрия развивается уже давно и с куда большими бюджетами.

«Объем рынка, который у нас есть сейчас, несравним с теми бюджетами, которые есть у американских и европейских студий. Анимация, как коммерческая индустрия в США развивалась около 100 лет. У нас первые коммерческие студии появились только в нулевых. Бюджет нашего полнометражного фильма в сотни раз отличается от бюджета полнометражного фильма зарубежного. Чтобы наша индустрия достигла такого же размаха, нужен существенный толчок. Анимация – отрасль трудоемкая, дорогая. В инвестициях это долгие деньги, анимационные франшизы долго нарабатывают популярность, если вы вложили средства, окупятся они не скоро. Дело не в том, что в России нет талантливых художников и авторов, а в том, что наша индустрия очень молоденькая и маленькая в сравнении с зарубежными гигантами. По большому счету вся индустрия – пять тысяч человек, чтобы достичь масштабов, ей нужна поддержка», - пояснили в «Союзмультфильме».

При этом в студии также отметили, что уже готовят крупные мероприятию к своему 90-летию, которые в 2026 году пройдут по всей стране.

Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что студия начнет производить игровое кино, первой созданной линейкой станет франшиза отечественных супергероев от писателя-фантаста Сергея Лукьяненко — «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC», передает «Радиоточка НСН».