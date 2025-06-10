Фильм «Кракен» покажут в онлайн-кинотеатре

Онлайн-премьера фильма «Кракен» состоится на Premier 12 июня 2025 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в масштабном блокбастере режиссера Николая Лебедева исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов и другие.

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По сюжету, российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина (Петров), чей старший брат Александр Воронин (Добронравов) командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.

«Кракен» вышел в российский прокат в апреле 2025 года, несколько недель лидировал в бокс-офисе, собрал более миллиарда рублей и по данным на начало июня по-прежнему выходит в тройку самых кассовых фильмов.