Выходит спортивный фильм «Арлан. Решающий раунд» с Никитой Кологривым

В российский прокат выходит спортивная драма «Арлан. Решающий раунд» — премьера фильма состоится 26 июня, а в минувшую пятницу состоялся закрытый показ в Москве.

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Сюжет рассказывает о молодом боксёре, который мечтает о поездке на Олимпиаду, но бросает спорт ради лёгкого заработка на кулачных боях, чтобы вылечить брата.

Исполнитель одной из главных ролей Никита Кологривый сравнил боевые сцены с фильмами «Рокки».

Безусловно, я снимаю шляпу перед постановщиками и перед задумкой. Я считаю, что мы сняли бои лучше, чем в фильмах про Рокки и других таких лентах.

Фильм также высоко оценил известный спортсмен Михаил Кокляев: