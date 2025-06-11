Названы лауреаты ТЭФИ-2025

Вчера в Москве состоялся второй этап вручения Национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ-2025 в категории "Сериалы". Назвали лауреатов в 14 номинациях, в каждой из них соревновались пять финалистов.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Четыре ТЭФИ в этом году получил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (телеканал НТВ). Он назван лучшим драматическим сериалом. Жора Крыжовников назван лучшим режиссером. Отметили и продюсерскую команду, в нее вошли Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Александр Косарим, Антон Володькин, Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Галина Стрижевская и Жора Крыжовников. Кроме того, Жора Крыжовников, Андрей Золотарев и Роберт Гараев названы лучшими в номинации "Сценарист сериала". Напомним, что сериал награждают уже второй год на различных премиях и фестивалях - он стал знаковым для отечественной киноиндустрии, а актеры, сыгравшие в нем, востребованы в других проектах.

Два "Орфея" получил сериал "Столыпин" ("Россия 1"): победителем в номинации "Лучший актер сериала" стал Александр Устюгов, лучшим оператором назван Сергей Мачильский.

"Лучшей актрисой сериала" названа Анна Банщикова, сыгравшая в 7 сезоне сериала "Ищейка" (Первый канал) - за него и присуждена награда.

Роман Мадянов посмертно назван победителем в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в "Союзе спасения" (Первый канал). В номинации "Лучшая актриса второго плана" победила Елена Яковлева за роль в 11-м сезоне сериала "Склифосовский-11" ("Россия 1").

Сериал "Без права на любовь" (Домашний) стал лучшим в номинации "Телефильм или мини-сериал (до 4 серий)". А в номинации "Комедийный сериал" лауреат - "Последний богатырь. Наследие" ("Россия 1" ). Лучший детективный сериал - "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" (Первый канал). Лучший исторический - "Плевако" (НТВ), лучший мелодраматический - "Алла-такси" ("Россия 1").

Напомним, что позавчера утром в Большом театре были названы лауреаты премии ТЭФИ 2025 в номинации "Информационное и общественно-политическое вещание" (19 номинаций), вечером - "Развлекательное вещание" (19 номинаций), а во вторник - в категории "Сериалы" (14 номинаций).

Всего премия вручается в 52 номинациях. Коллеги подсчитали, как распределились награды между холдингами и вещателями: