Третий сезон сериала «Одни из нас» сконцентрируется на других персонажах

Создатели сериала «Одни из нас» Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн официально подтвердили, что третий сезон будет сосредоточен на персонаже Кейтлин Дивер — Эбби. Об этом они рассказали на мероприятии Emmys FYC во вторник, где обсуждали будущее проекта после завершения второго сезона.

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Дракаман признался, что не мог поверить в возможность такой структуры сериала, где после завершения второго сезона главной героиней станет Дивер, а не привычные зрителям персонажи. Дивер присоединилась ко второму сезону в роли Эбби — одного из самых противоречивых персонажей видеоигры.

«Я был уверен, что нам не позволят сделать это, когда мы начинали адаптацию, но они поддержали то, что делает историю особенной», — заявил шоураннер.

Мэйзин объяснил воспроизведение ключевого события игры необходимостью избежать «брони сюжета», когда зрители понимают, что любимые персонажи в безопасности.

«Это не шоу о мести, это шоу о горе. Как мы можем горевать, если никто из тех, в кого мы действительно вложились, не умирает?» — пояснил Мэйзин.

Дракманн в свою очередь отметил, что студия предоставила не только время, но и творческую свободу для таких смелых поворотов сюжета, которые зрители, по его мнению, действительно ценят.