Звезда «Аквамена» исполнит роль в продолжении «Однажды… в Голливуде»

По данным Deadline, в продолжении фильма «Однажды… в Голливуде» снимется Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену» в роли Чёрной манты и другим проектам.

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Он сыграет вместе Брэдом Питтом, который вернётся к роли Килфа Бутта. Его персонаж в картине будет фиксером для киностудий и главным героем.

Его герой, по данным Deadline, напоминает Джима Брауна, одного из величайших игроков в американский футбол, который завершил карьеру ради кино.

Главную роль в фильме под названием «Приключения Клиффа Бута» исполнит Брэд Питт. В актерский состав также должны войти Элизабет Дебики и Скотт Каан.

По сюжету Клифф Бут решает проблемы голливудских студий, в том числе криминального характера. Сценарий фильма написал Квентин Тарантино.