В кинотеатрах 19 июня выходит фильм сына Миядзаки "Сказания Земноморья"

Дело японского кудесника Хаяо Миядзаки, создателя анимационной студии Ghibli и таких уникальных по художественному решению фильмов, как "Унесенные призраками" и "Рыбка Поньо на утесе", в надежных руках - его сын Горо Миядзаки уже давно заявил о себе как большой художник. Любители японской анимации вскоре смогут в этом убедиться: один из его первых шедевров "Сказания Земноморья" 19 июня выходит на экраны российских кинотеатров, а премьерные показы начнутся в крупнейших городах страны уже 13 июня.

Этот масштабный проект - экранизация культовой фантастики американской писательницы Урсулы Ле Гуин, в картину включены сюжетные мотивы третьей книги цикла "На последнем берегу". Аниме Горо Миядзаки демонстрировалось в ходе внеконкурсной программы 63-го Венецианского кинофестиваля - по окончании фильма зрители устроили овацию, продолжавшуюся более шести минут.

…В сказочный мир Земноморья пришла беда - равновесие сил нарушено, королевство приходит в упадок, в сердцах людей поселяются злоба и зависть. Обжитую людьми территорию неожиданно атакуют драконы. Обеспокоенный этим, верховный маг по прозвищу Сокол отправляется искать первопричину всех бед. В путешествии он встречает юношу по имени Аррен, вскоре к ним присоединится спасенная от работорговцев девушка Терра. Героям предстоит противостоять темным сторонам своей личности и разобраться, что на самом деле происходит в Земноморье. На их пути - тайны жизни и смерти, древняя магия и судьбоносные встречи, способные изменить мир.

В фильме происходит столкновение двух мировоззрений: старого мира, где магия и природа гармонично сосуществуют, и нового, где человек стремится взять контроль над всем сущим. Вопросы, которые ставит в своей сказке писательница: что такое истинная свобода, каковы границы человеческой воли? Миядзаки в своем фильме пересматривает и расширяет эти идеи, добавив элементы японской философии и культурных традиций - возник более универсальный нарратив, способный затронуть зрителей разных возрастов и культур.

Процесс создания фильма был длительным и сложным, что характерно для всех крупных проектов Studio Ghibli. Студия вложила значительные ресурсы в анимацию, чтобы передать масштаб и атмосферу Земноморья. Горо Миядзаки удалось создать живой и динамичный мир, который привлёк зрителей в Японии и за рубежом. Визуально красивый и драматически насыщенный, фильм оставляет сильное впечатление и открывает зрителям волшебный мир Земноморья.