Когда выйдет фильм «Чингис-Хан», созданный с помощью ИИ

26 июня в российских кинотеатрах выходит "Чингис-Хан" - первый полнометражный фильм, созданный с помощью искусственного интеллекта. Фильм уже успел получить награду на фестивале AI Film Awards в Каннах, где рассматриваются проекты, созданные с помощью инновационных технологий. Картина удостоилась специальной награды жюри в номинации "Лучший сверхдлинный фильм с использованием искусственного интеллекта".

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В основе сценария - одноименная поэма Виктора Слипенчука. Написанное в 1964 году произведение 23-летнего автора произвело в свое время сенсацию в литературном мире. Критики подчеркивали феноменальную работу с историческими фактами в совокупности с высоким уровнем художественного исполнения. Некоторое время поэма считалась утраченной, однако сразу после обретения была издана и переведена на другие языки. Сейчас же нейросети, обученные на историческом материале, воссоздали реалистичные образы XIII века - от лиц героев до грандиозных баталий.

Режиссер и продюсер фильма - Кирилл Калашников. Генеральный продюсер проекта - исследователь, общественный деятель Михаил Слипенчук, сын автора литературной основы. Композитор - Григорий Тюрин.

Добавим, что сегодня искусственный интеллект уже прочно вошел в кинематограф, как и в другие сферы искусства. С помощью новейших технологий снимались такие картины, как "Волшебник Изумрудного города", "Кракен", "Дорогая, я больше не перезвоню", "Челюскин. Первые" и многие другие. Особое внимание привлекает к себе технология "дипфейк" - когда нейросети "оживляют" одних артистов и демонстрируют возможность заменить лица других. Напомним, что таким образом на экраны вернулся Влад Галкин в "Диверсанте" и Юрий Никулин - фильм "Манюня: Приключения в Москве".