Рэйчел Броснахэн сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»

Apple объявила, что актёрский состав второго сезона сериала «Презумпция невиновности» пополнила актриса Рэйчел Броснахэн, которая снялась в последнем «Супермене».

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Известно, что второй сезон никак не будет связан с первым. Шоу выполнено в формате антологии, то есть в каждом сезоне рассказывается отдельная история.

Первый сезон вышел в 2014 году. Его посвятили Расти Сабичу, который работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Вскоре её убивают, а Расти оказывается одним из подозреваемых.

Второй сезон расскажет о молодой юристке, подзащитный которой обвиняется в убийстве судьи.