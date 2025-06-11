В Астрахани прошли съемки фильма о жизни бывших детдомовцев

В Астрахани состоялись съемки детективного триллера "Отпечатки" от киностудии KIONFILM. Главные роли играют Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев, Евгений Санников и Анна Богомолова. Сценарий основан на реальных историях из жизни воспитанников детских домов. Корреспондент "РГ" побывал на съемочной площадке и узнал, как снимается кино с волжским "акцентом".

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Караван, так артисты называют свои трейлеры, расположился в Трусовском районе, в местечке под названием "Десятка", на улице Капитанской. Это настоящий мини-городок, где актеры отдыхают, гримируются, переодеваются и перекусывают между сценами.

Наблюдаю за подготовкой к съемке эпизода в двухэтажном доме сталинской постройки. Полуразрушенная лестница ведет на второй этаж. Согласно режиссерскому замыслу, на веранде квартиры разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя, на стенах висят ковры советских времен с оленями, а в углу стоят старые, разбитые кресла. Внизу находится поливальная машина, с помощью которой будет создаваться эффект мокрого асфальта. Все это нужно по сценарию.

- На данной площадке снимаем квартиру одного из персонажей. В эпизоде его посещают следователи, расследующие дело об убийстве. В кадре также будет фигурировать его сожительница, - рассказывает исполнительный продюсер кинофильма Лилия Гайнанова.

Кстати, изначально рабочее название триллера было "Батор", что на сленге детдомовцев означает здание школы-интерната. Потом его было решено поменять на "Отпечатки".

События фильма разворачиваются в наши дни. Тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна (Оксана Акиньшина) делает все возможное, чтобы раскрыть преступление. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис (Дмитрий Чеботарев). Один из следов приводит напарников к местному детскому дому.

Детективный сериал, в соответствии с законом жанра, будет насыщен тайнами, загадками и интригами.

- В течение всего фильма, из серии в серию, мы расставляем подсказки-загадки. Кто был убийцей, которого ищут, будет неизвестно до самых последних минут. Все для того, чтобы зритель постоянно строил догадки и искал ответы на этот вопрос, - рассказал режиссер Сергей Филатов.

Как оказалось, для киносъемок Астрахань выбрана благодаря уникальной городской архитектуре, живописной местности и климату.

- По сюжету нам нужно было снимать весну, зелень на деревьях, яркое солнце. Главная линия сценария - это река, а еще красивые природные пейзажи. Поездив по региону, поняли, что с трассы можно увидеть и бескрайнюю степь, и густой лес, и берег реки. Всех нас просто восхитили исторические подворья. (В Астрахани сохранились кварталы-дворы армянских, персидских и индийских купцов. - Прим. ред.) Таких я не видел больше нигде. И нигде в России они не соседствуют с такой большой рекой, как Волга. Здесь, если выехать за город, перед тобой сразу предстает огромное открытое пространство, синее небо и потрясающие закаты, - отметил режиссер картины.

Единственное, что подвело кинематографистов, - это погода. "Постарались" продувные астраханские ветра. Из-за этого приходилось часто перестраивать планы.

Действительно, съемки - это трудный и долгий процесс. 30 секунд фильма, как оказалось, могут переснимать и пять, и десять раз.

- "Отпечатки" - о брошенных детях, детских травмах и их влиянии на взрослую жизнь, о поиске ответов на неудобные вопросы, о влиянии событий прошлого на жизнь человека. Моя героиня, следователь Яна, - бывшая воспитанница детского дома, конечно же, тоже травмированный человек, одиночка. Так или иначе, она вынуждена раскопать "скелеты в своем шкафу" и, как любят сейчас говорить, закрыть гештальт прошлого, - отмечает актриса Оксана Акиньшина, также занятая в этом фильме.

Об особом отношении к своему персонажу рассказал известный по роли майора Грома Дмитрий Чеботарев.

- Мой герой не сдается и до последнего борется за справедливое наказание виновных. В любой роли ищу в характере персонажа отправные точки из своей жизни, думаю, как бы на их месте в той или иной ситуации поступил я. Тогда мотивы поступков становятся более понятны. Стараюсь проживать роль со своим героем, слиться с ним. С Оксаной Акиньшиной у меня это уже шестой проект. Хочется, чтобы он стал запоминающимся, и мы им гордились, - заявил Чеботарев.

В сериале также снимается Агриппина Стеклова, дочь народного артиста РФ Владимира Стеклова.

- Астрахань - родина моих родителей. Здесь мама познакомилась с папой. В детстве я часто приезжала сюда навестить родных по материнской линии. Поэтому каждая поездка в этот город - еще и радостная встреча с ними. Широкая Волга, икра, вкусная рыба, арбузы и помидоры - все осталось так, как оно было тогда, когда я была маленькой. А еще астраханцы - они какие-то особенные люди. Начиная от их манеры говорить и заканчивая искренней улыбкой и редкой сегодня доброжелательностью, - признается актриса.

Съемки на Волге завершились и продолжатся в Подмосковье, где снимут другие сцены. Кинематографисты говорят, что в сериале не будут фигурировать упоминания об Астрахани, но наверняка волжане смогут узнать село Старокучергановка, остров Городской, площадь Шаумяна, улицы Эспланадная, Карла Маркса, Советской Милиции, Николая Ветошникова.