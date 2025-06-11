Перечислены самые обсуждаемые среди россиян семейные комедии

Составлен рейтинг самых обсуждаемых и заметных в медийном пространстве российских семейных комедий за последние 12 месяцев - с мая прошлого года по май текущего. Исследование проведено системой "СКАН-Интерфакс" на основе библиотеки онлайн-кинотеатра KION.

© Российская Газета

Лидером стал фильм "Не одна дома" с Миланой Хаметовой, Давидом Манукяном и Равшаной Курковой.

Также в тройке - "Денискины рассказы" по произведениям Виктора Драгунского и "Летучий корабль" Ильи Учителя.

Далее следуют: "Каждый мечтает о собаке", советская комедия "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Обе две", "Усатый нянь", "Золушка", "Папу маме заверни" и "Домовенок Кузя".