В России выйдет фильм «Отражения № 3»

В российский прокат выйдет новый фильм немецкого режиссёра Кристиана Петцольда, многократного призёра Берлинале.

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Лента "Отражения № 3" (Miroirs No. 3) была продемонстрирована на минувшем Каннском фестивале в секции "Двухнедельник режиссеров".

Это - драма "о потере, доверии и скрытых мотивах, переданная через нежное, почти импрессионистское восприятие мира и камерную эстетику".

В главной роли - Паула Бер, уже в четвёртый раз работающая с Петцольдом после "Транзита" (2018), "Ундины" (2020) и "Красного неба" (2023).

Даты российской премьеры пока нет.