В Архангельске стартовали съемки фильмов по сценариям северных писателей

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июня. /ТАСС/. Съемки фильмов по сценариям северных писателей стартовали в Архангельске, сообщили ТАСС организаторы кинофестиваля Arctic open. Ленту по мотивам рассказа "Походни" снимают на острове Кегостров в дельте Северной Двины, в скором времени стартуют съемки еще трех короткометражек.

"Архангельская команда снимает фильм по сценарию драматурга и киносценариста Валерии Темкиной (Санкт-Петербург) по мотивам рассказа "Походни" детского писателя и иллюстратора из Архангельска Елены Калинкиной про девочку Фросю. Чтобы занять излишне инициативную внучку, находчивая бабушка придумывает отправить ее искать по деревне несуществующие "походни", - рассказали ТАСС.

В съемках принимают участие девять юных журналистов архангельской студии "В связке".

"По характеру мы с героиней похожи, я тоже очень активная. На кастинге на эту роль было три девочки, я боялась, что могут выбрать другую, но обрадовалась, когда меня утвердили", - поделилась восьмилетняя исполнительница главной роли Василиса Шевелева.

У каждого из юных актеров своя роль не только в кадре. Между детьми распределены должности продюсера, режиссера и другие. В кино они не просто играют, но и знакомятся с профессиональным ведением съемок, документацией, соблюдением сроков и координацией. Контролирует кинопроцесс режиссер, педагог, обладательница награды XXI национальной премии "Золотой орел" Татьяна Жукова.

Четыре проекта

Четыре короткометражных игровых фильма станут итогом работы киношколы "Север" - образовательной программы международного кинофестиваля Arctic open. Съемки пройдут в Няндоме, Коноше и Коряжме. В съемочную группу вошли участники четырех детских кинообъединений из Архангельска, Няндомы, Котласа и Коряжмы.

Кроме рассказа "Походни" будут экранизированы "Бабушкины ходунки" Светланы Макарьиной и "Звездочка моя ясная" Павла Кренева, последний фильм будет состоять из двух частей.

Премьерный показ всех четырех фильмов пройдет в июле.

Образовательный проект "Кинослово" поддержан губернаторским центром Архангельской области. Образовательная программа входит в проект "Киноархипелаг: cоциокультурный проект VIII международного кинофестиваля Arctic open", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Архангельской области. Организатор - НКО Поморский культурны фонд "Берегиня".