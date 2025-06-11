Каким будет бадди-муви «Левша»

Gazetametro.ru побывала на съёмках "Левши" в Санкт-Петербурге и выяснила, чего ожидать от бадди-муви про провинциального самоучку и бесстрашного аристократа.

© скриншот из фильма «Левша»

Лента переносит зрителя в конец XIX века. У власти Александр III (Артур Иванов), который войдёт в историю как "миротворец" за то, что Россия при нём не ввяжется ни в одну войну. Однако сейчас внешнеполитический фронт далеко не безоблачен: надвигается война с Великобританией, и ситуация обостряется ещё больше, когда во дворце обнаруживается странная механическая блоха.

Разбираться в происшествии, грозящем обернуться международным конфликтом, предстоит молодому утончённому офицеру Петру Огарёву (Фёдор Федотов), который из честолюбивых помыслов хочет показать себя императору, и Левше (Юрий Колокольников), гениальному, но забытому изобретателю-самоучке. Огарёв берёт Левшу во дворец, где тот с помощью одного из своих устройств устанавливает, что блоха – не что иное, как подслушивающий жучок. С этого и начинаются приключения героев.

– В основе нашей истории лежит повесть Лескова, но у нас не про то, как тульский мастер подковал блоху. У нас более многослойная история: драма переходит в экшен, серьёзные темы идут рядом с возможностью посмеяться, – рассказывает режиссёр Владимир Беседин, добавляя, что книга лишь вдохновила сценаристов. Собственно, в оригинале никакого Петра Огарёва и не было – этот персонаж стал нововведением.

Левша становится собирательным образом русского человека, чей природный ум и прозорливость могут переплюнуть любые навороченные технологии иностранцев.

– В фильме ярко проявляется конфликт. С одной стороны – британские шпионы, с другой – Левша, такой народный умелец с кустарными технологиями, – говорит режиссёр Владимир Беседин. – Я считаю, что смекалка русского человека победит всё на свете. В фильме это одна из основных тем: какой бы пафосной и крутой ни была технология иностранцев, у нас всегда на это есть ответ.

Ответ этот, правда, почти никогда не эстетичен, но зато всегда полезен и технологически обаятелен. Красивая "упаковка" – это не про Левшу. К примеру, у него есть прообраз фена – "волососушка", которая скорее похожа на моток медной проволоки, и робот-собутыльник с глазами из старого бинокля и корпусом из старинных часов. Представить себе подобные изделия у чопорных британцев сложно, но в заводском, выверенном качестве их технологий нет шарма. Впрочем, Огарёв с художественным образованием со временем поможет Левше облагородить его кустарные ноу-хау.

Юрий Колокольников отмечает, что одна из самых ярких характеристик этой ленты – жанровость.

– Это фильм в известном жанре называется бадди-муви, когда два приятеля вместе проходят через приключения. Я очень такое люблю, из этого можно высечь очень классный юмор, – говорит исполнитель роли Левши.

По его мнению, Владимир Беседин, известный по супергеройской короткометражке "Майор Гром", как раз тот самый российский режиссёр, который на должном уровне снимает жанровое кино. То, что материал "Левши" попал именно к нему в руки, – "большая удача".

– Ещё большая удача, безусловно, что они смогли получить меня, – шутит актёр. – Да и вообще в целом большая удача, когда можно снимать кино в таких красотах.

Съёмки фильма действительно проходят в потрясающих интерьерах: в Санкт-Петербурге это Казанский собор, Михайловский замок, дом Половцова (особняк на Большой Морской – именно здесь и побывал репортёр Metro). В Москве некоторые съёмки проходили в кинопарке "Москино" – в частности экшен-сцены. К слову, экшена в фильме вообще будет очень много.

– Всё гремело, взрывалось, мы висели на какой-то небывалой высоте, – вспоминает актёр Фёдор Федотов. – Самые захватывающие для меня съёмки случились в Петербурге, на крыше Екатерининской церкви, где мы дрались со шпионом, и мне пришлось на уровне колокольни пробираться по высокой балке.

Актёр признаётся: драйва на съёмках так много, что дни, когда надо "просто" говорить текст, никуда не прыгать, не прятаться от взрывов, кажутся даже "немножко скучными". А ещё такие активные картины становятся задачей со звёздочкой для художников по костюмам, которые хотя и носятся бережно, но всё равно летят в клочья. Из-за этого приходится иметь несколько костюмов для персонажей.

Ещё исполнитель роли Огарёва признаётся, что офицерские усы у него не свои.

– Я предлагал отрастить собственные усы, но они рыжего цвета. Я становлюсь похожим на Соломина в роли доктора Ватсона, а это немножко другое кино, – улыбается Федотов.

А вот у исполнителя роли Александра III Артура Иванова борода своя. "И живот тоже", – добавляет актёр. В отличие от Левши, которого придумал Лесков, и Огарёва, которого придумали сценаристы, император – реально существовавший человек, поэтому "додумывать" его не приходится. Зато можно исследовать детали из быта самодержца и "забирать" в свой образ.

– Я вот учился ставить подпись Александра III. В ресторане сидел и просил официантов: можно мне, пожалуйста, три листочка и ручку. И тренировал бесконечно эти росписи, росписи, росписи. Может, они думали, что я документы хочу подделать, – рассказывает Артур Иванов.

Правда, добавляет актёр, вряд ли его кто-либо в чём-то мог заподозрить: подпись монарха была незамысловатой – просто "Александр" и всё.

ИнтерМедиа напоминает, что "Левша" выйдет в прокат 22 января 2026 года.