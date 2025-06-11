Опубликованы постеры с героями фильма «Главы государств»

Amazon опубликовал свежие персонажные постеры комедийного боевика «Главы государств». Режиссёром ленты выступил постановщик «Никто» Илья Найшуллер.

© Чемпионат.com

На постерах можно увидеть персонажей Джона Сины, Идриса Эльбы, Приянки Чопры Джонас и Джека Куэйда.

Персонажные постеры боевика

© Amazon Prime Video

© Amazon Prime Video

© Amazon Prime Video

© Amazon Prime Video

«Главы государств» расскажут историю премьер-министра Великобритании и президента США, на которых совершается атака прямо в самолёте. Чиновники чудом выживают и оказываются в центре мирового заговора, и теперь им необходимо объединить усилия, чтобы выбраться из передряги.

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Prime Video уже 2 июля.