Названы лучшие фильмы, снятые в «Артеке»

16 июня Международный детский центр "Артек" отметит 100-летие. В преддверии праздника телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" составил Абсолютный топ кинокартин, съемки которых проходили на территории знаменитого лагеря.

С момента основания "Артек" привлекал внимание кинематографистов. В живописных локациях Гурзуфа с видом на скалы Адалары и гору Аю-Даг можно было снять экзотические страны, а футуристические корпуса лагеря позволяли погрузить зрителей в атмосферу далёкого будущего.

В 1965 году в "Артеке" появилась своя киностудия, которая сотрудничала с "Мосфильмом", студиями им. Горького и им. Довженко, кинокомпаниями Германии, Польши и других стран. Всего на территории Международного детского центра снято более 40 фильмов и сериалов.

Для составления рейтинга редакция телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" изучила тематические рейтинги, мнения критиков и оценки обычных пользователей сайтов "Кинопоиск", "Кино-Театр.Ру", "Кино Mail", "Киноафиша", IMDb. Если фильм занимал пятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если четвертое - 2 балла, и так по возрастающей. Затем баллы суммировались. Важную роль при отборе играл еще один критерий: картины должны подходить для просмотра детям и подросткам и вписываться в контекст столетия лагеря.

Лидер Абсолютного топа - "Пассажир с "Экватора"" Александра Курочкина. По дороге в пионерский лагерь на теплоходе "Экватор" главный герой Ильмар замечает, как иностранный пассажир по имени Пипп сбрасывает в море радиобуй. Пытаясь избавиться от нежелательного свидетеля, Пипп сталкивает мальчика за борт. Ильмар приходит в себя уже в лагере, но не помнит, как оказался в море и где его вещи. Вскоре герой и его новые друзья-пионеры вновь встречаются с таинственным иностранцем и оказываются втянуты в шпионскую историю.

Съемки проходили в "Артеке" (на пляже лагеря "Лазурный") и пионерских лагерях "Каскад" и "Кастель" в Крыму. Музыку к фильму написал Микаэл Таривердиев. Одну из главных ролей исполнил Вячеслав Цюпа, наиболее известный по роли Кая в фильме Геннадия Казанского "Снежная королева".

Серебро рейтинга у драмы "Военная тайна". Сняла киноленту Мечислава Маевская, чья "Педагогическая поэма" (поставленная совместно с Алексеем Маслюковым) участвовала в конкурсе Каннского кинофестиваля в 1956 году. В основу сценария "Военной тайны" легла одноименная повесть Аркадия Гайдара, написанная под впечатлением от поездки в "Артек" вместе с сыном Тимуром. Сам писатель называл книгу "насквозь-артековской", и съемки фильма проходили в детском центре. В кадре можно увидеть пляж лагеря "Кипарисный", Генуэзскую скалу, территорию лагеря "Верхний", который сейчас называется "Горный": дом Виннера, ротонду, "Русскую поляну".

Одну из главных ролей исполнил пятилетний Сережа Остапенко, который через шесть лет сыграет Мальчиша-Кибальчиша в фильме Евгения Шерстобитова.

Музыкальная комедия Геннадия Васильева "Новые приключения капитана Врунгеля" занимает третье место Абсолютного топа. Сценарий написал один из создателей юмористического киножурнала "Ералаш" Александр Хмелик по воспоминаниям о повести Андрея Некрасова. Образы главных героев воплотили знаменитые советские артисты Михаил Пуговкин, Владимир Басов, Савелий Крамаров. Автором музыки выступил Алексей Рыбников, а текстов песен - Юрий Энтин. Специально для съёмок инженер-конструктор и декоратор Валерий Павлотос переоборудовал рыболовецкую фелюгу - получилась шхуна Врунгеля "Беда". Из судоверфи в Приморско-Ахтарске капитан Виталий Букарин доставил готовое судно в порт "Артека", где возле горы Аю-Даг были сняты все морские эпизоды "Новых приключений капитана Врунгеля".

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Абсолютный топ фильмов, снятых в "Артеке":