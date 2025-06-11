Первый трейлер фильма «Мортал Комбат 2» выйдет в июле

Чемпионат.com

Продюсер кинофраншизы «Мортал Комбат» Тодд Гарнер раскрыл дату выхода первого трейлера фильма «Мортал Комбат 2». Кинодеятель опубликовал селфи со своим планшетом, на котором представлен вступительный кадр из будущего боевика с рейтингом «18+» и подписью — «июль».

Продюсер рассказал, когда выйдет первый трейлер фильма «Мортал Комбат 2»
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Таким образом, дебютный трейлер выйдет примерно за три месяца до релиза. Гарнер отметил, что работа над картиной полностью завершена и он не может дождаться момента, когда зрители смогут увидеть плоды упорной работы его команды. Ранее он называл ленту самым масштабным фильмом во всей франшизе.

Премьера фильма «Мортал Комбат 2» в мировом прокате состоится 24 октября 2025 года. Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры.