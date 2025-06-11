Объявлены победители конкурса Института развития интернета

Сериалы по книгам Стругацких и Лукьяненко получат господдержку
Названы победители конкурса Института развития интернета (ИРИ) на создание национального контента. Поддержку получат 175 проектов по направлениям "Видеоконтент", "Контент в блогосфере", "Мультиформатный контент", "Спецпроекты в СМИ", а также "Программные продукты". Общий объем поддержки в 2025-2027 годах составит 22,6 миллиарда рублей.
"Проекты, приходящие на конкурсы ИРИ, всегда показывают, что сейчас наиболее важно и актуально людям, о чем авторы хотят говорить с аудиторией. В последние два года при нашей поддержке вышло много исторических проектов. Исторические личности и эпохи по-прежнему интересны аудитории, но настало время осмысления и современных нам событий: всего, что происходило и происходит в зоне СВО, истории конфликта, жизни в новых регионах. Среди победителей много совершенно разных по жанрам и форматам историй на эти темы. По-прежнему востребованными остаются темы семьи, отношения внутри нее и родительства, проекты для детей и подростков. Многие авторы экспериментируют с форматами и технологиями. Все больше проектов создается с использованием искусственного интеллекта, что уже давно не новость и будет только нарастать. Мы всегда приветствуем использование новых технологий в контенте, если при этом сохраняются содержание, смысл и сильная "зрительская" история", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
В рамках направления "Видеоконтент" будут созданы 76 проектов: игровые, документальные, анимационные и аудио- сериалы, серии видеороликов для самой разной аудитории.
Среди игровых сериалов:
- "Что не так с Севой?" - комедийный проект для детей и подростков об ученике колледжа, которому предстоит возглавить команду по интеллектуальной игре и привести ее к победе.
- "Полдень" - сериал по роману братьев Стругацких "Жук в муравейнике".
- "Марик" - драма о военном медике, пережившем плен и личную трагедию, который уезжает в Мариуполь и становится врачом скорой помощи.
- "Рыцари Сорока Островов" - сериал по одноименному роману Сергея Лукьяненко.
- "Ася и Вася. Агроблогеры" - продолжение детского мультсериала, главной темой которого станут научные и технические достижения в сельском хозяйстве, показанные через приключения главных героев.
- "Ленточка" - драма о военном хирурге, который возвращается в родной город после службы на фронте и вступает в противоборство с местным криминалом.
- "Ландыши. Вторая весна" - второй сезон одного из самых популярных сериалов 2025 года.
- "Дом профсоюзов" - политический триллер о событиях 2014 года, массовых акциях протеста на Украине, одесской трагедии и крушении Боинга.
- "Киноальманах Владлена Татарского" - игровой проект по мотивам рассказов участников СВО.
- "ТАСС уполномочен заявить" - экранизация романа Юлиана Семенова, перенесенная в 2025 год.
- "Княгиня Ольга" - художественный проект о жизни первой княгини Руси.
- "Ополченец" - игровой сериал о Смутном времени.
- "Все в твоих руках" - игровой сериал о любви и отношениях, которые герои пытаются построить после нескольких лет разлуки.
- "Многое получается" - комедийный сериал о взрослении и родительстве, где у молодой пары появляется незапланированный ребенок.
- "НЕ-БЕС-А" - драма о преодолении жизненных трудностей, принятии ответственности и поиске себя через танцы.
- "Личное дело следователя Багрянцева" - детективный сериал о работе инспекторов пожарного надзора.
- "ИИНГА" - комедийный сериал о мэре провинциального городка, который заменяет себя на ИИ.
В числе документальных проектов:
- Русским языком" - документальный сериал об истории, уникальности и богатстве русского языка.
- "Картотека. Писатели" - документальный проект о современных писателях из разных регионов страны.
- "Русские усадьбы" - проект о восстановлении русских усадеб руками энтузиастов.
- "Со всеми бывает. 2 сезон" - продолжение документального сериала о людях с ментальными проблемами и способах их решения.
- "Новейшая история российских компьютерных игр" - продолжение популярного сериала о новейшей истории игровой индустрии.
По направлению "Контент в блогосфере" поддержку получат 48 проектов: шоу, видеорепортажи, веб-сериалы, интервью, видеоподкасты, аудиодрамы, серии видеороликов.
Среди победителей:
- "Ой, мамочки" - поддерживающее шоу для молодых мам и тех, кто готовится ими стать.
- "За третьим" - истории обычных горожан, успешно совмещающих счастливую семейную жизнь с личными интересами.
- "Радость умножается делением" - проект о людях, которые посвятили свою жизнь помощи другим.
- "Русский мир: Без границ" - большое путешествие участников Хора Сретенского монастыря по России, исследующих значение Русского мира и его единство.
- "Образы будущего" - видеоподкаст о прорывных проектах в сфере науки и технологий.
- "А-ля рус" - реалити-шоу, в котором дизайнер и архитектор преображают общественные пространства в русском стиле.
- "Герои-строители. 2 сезон: Мариуполь" - документальный проект о том, как Мариуполь, фактически уничтоженный украинскими боевиками, превращается в комфортный и современный российский город.
По направлениям "Мультиформатный контент" и "Спецпроекты в СМИ" победителями стали 35 проектов, состоящие из нескольких видов контента: серий роликов, статей и лонгридов, подкастов в аудио или видеоформате.
Среди проектов-победителей:
- "СВОИРОДНЫЕ.РФ: Продолжение" - бесплатная экспертная платформа, помогающая ветеранам СВО получить необходимую психологическую и социальную помощь и адаптироваться к мирной жизни.
- "Все, что меня касается" - проект о молодых муниципальных служащих, которые сделали помощь другим смыслом своей жизни.
- "Охлобыстин отвечает" - видеоподкаст с Иваном Охлобыстиным, где ведущий раскрывает жизненные темы через историю, религию и кино.
- "Геральдика для больших и маленьких" - проект о мире главных символов страны.
- "Фамильные тайны" - анимационный проект о происхождении и распространении фамилий на Руси, в Российской империи, СССР и России.
- "Ученые дамы" - истории восьми женщин, которые посвятили себя науке и добились признания в самых разных ее сферах.
- "Три жизни Сергея Прокофьева" - проект о жизни и творчестве выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева.
В части игр и программного обеспечения будет поддержано 16 проектов, в том числе 13 игр для ПК и мобильных устройств. Это проекты в жанре шутера, стратегии в реальном времени, RPG, затрагивающие темы Второй мировой войны, СВО, недалекого будущего, традиций народов России и фэнтезийных миров.
В числе проектов:
- "Гардарики" - многопользовательская игра с видом от третьего лица, действие которой разворачивается в мире, основанном на исторических событиях Древней Руси и народных легендах.
- "Спецназ: Воин России" - шутер от первого лица с реалистичным современным сеттингом, где игрок выступает в роли офицера спецназа РФ, участвуя в операциях против террористов в конфликтах XXI века.
- "Передний Край: ZOV" - стратегия в реальном времени, посвященная значимым операциям СВО.
- "Сатурн. Наследие" - продолжение ролевой игры "Сатурн" с элементами выживания, исследования мира и сюжетных развилок, в которой будет реализовано прохождение от первого лица.
- "Академики Веселых Игр" - продолжение серии детских мобильных игр с различными механиками и жанрами.
- "Кындыкан" - приключенческая игра про культуру и традиции коренных малочисленных народов Севера Якутии.
- "Родина ждет" - игра для ПК и мобильных устройств, события которой происходят в зоне СВО и на Донбассе в период 2014-2025 годов, и где игрокам предстоит управлять небольшим тактическим подразделением.
- "Смерш: Красный протокол" - стелс-экшен, основанный на событиях Второй мировой войны.
- "Учебник истории" - мобильное приложение по программе обучения истории с 5 по 11 классы.