Объявлены победители конкурса Института развития интернета

Названы победители конкурса Института развития интернета (ИРИ) на создание национального контента. Поддержку получат 175 проектов по направлениям "Видеоконтент", "Контент в блогосфере", "Мультиформатный контент", "Спецпроекты в СМИ", а также "Программные продукты". Общий объем поддержки в 2025-2027 годах составит 22,6 миллиарда рублей.

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"Проекты, приходящие на конкурсы ИРИ, всегда показывают, что сейчас наиболее важно и актуально людям, о чем авторы хотят говорить с аудиторией. В последние два года при нашей поддержке вышло много исторических проектов. Исторические личности и эпохи по-прежнему интересны аудитории, но настало время осмысления и современных нам событий: всего, что происходило и происходит в зоне СВО, истории конфликта, жизни в новых регионах. Среди победителей много совершенно разных по жанрам и форматам историй на эти темы. По-прежнему востребованными остаются темы семьи, отношения внутри нее и родительства, проекты для детей и подростков. Многие авторы экспериментируют с форматами и технологиями. Все больше проектов создается с использованием искусственного интеллекта, что уже давно не новость и будет только нарастать. Мы всегда приветствуем использование новых технологий в контенте, если при этом сохраняются содержание, смысл и сильная "зрительская" история", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В рамках направления "Видеоконтент" будут созданы 76 проектов: игровые, документальные, анимационные и аудио- сериалы, серии видеороликов для самой разной аудитории.

Среди игровых сериалов:

"Что не так с Севой?" - комедийный проект для детей и подростков об ученике колледжа, которому предстоит возглавить команду по интеллектуальной игре и привести ее к победе.

"Полдень" - сериал по роману братьев Стругацких "Жук в муравейнике".

"Марик" - драма о военном медике, пережившем плен и личную трагедию, который уезжает в Мариуполь и становится врачом скорой помощи.

"Рыцари Сорока Островов" - сериал по одноименному роману Сергея Лукьяненко.

"Ася и Вася. Агроблогеры" - продолжение детского мультсериала, главной темой которого станут научные и технические достижения в сельском хозяйстве, показанные через приключения главных героев.

"Ленточка" - драма о военном хирурге, который возвращается в родной город после службы на фронте и вступает в противоборство с местным криминалом.

"Ландыши. Вторая весна" - второй сезон одного из самых популярных сериалов 2025 года.

"Дом профсоюзов" - политический триллер о событиях 2014 года, массовых акциях протеста на Украине, одесской трагедии и крушении Боинга.

"Киноальманах Владлена Татарского" - игровой проект по мотивам рассказов участников СВО.

"ТАСС уполномочен заявить" - экранизация романа Юлиана Семенова, перенесенная в 2025 год.

"Княгиня Ольга" - художественный проект о жизни первой княгини Руси.

"Ополченец" - игровой сериал о Смутном времени.

"Все в твоих руках" - игровой сериал о любви и отношениях, которые герои пытаются построить после нескольких лет разлуки.

"Многое получается" - комедийный сериал о взрослении и родительстве, где у молодой пары появляется незапланированный ребенок.

"НЕ-БЕС-А" - драма о преодолении жизненных трудностей, принятии ответственности и поиске себя через танцы.

"Личное дело следователя Багрянцева" - детективный сериал о работе инспекторов пожарного надзора.

"ИИНГА" - комедийный сериал о мэре провинциального городка, который заменяет себя на ИИ.

В числе документальных проектов:

Русским языком" - документальный сериал об истории, уникальности и богатстве русского языка.

"Картотека. Писатели" - документальный проект о современных писателях из разных регионов страны.

"Русские усадьбы" - проект о восстановлении русских усадеб руками энтузиастов.

"Со всеми бывает. 2 сезон" - продолжение документального сериала о людях с ментальными проблемами и способах их решения.

"Новейшая история российских компьютерных игр" - продолжение популярного сериала о новейшей истории игровой индустрии.

По направлению "Контент в блогосфере" поддержку получат 48 проектов: шоу, видеорепортажи, веб-сериалы, интервью, видеоподкасты, аудиодрамы, серии видеороликов.

Среди победителей:

"Ой, мамочки" - поддерживающее шоу для молодых мам и тех, кто готовится ими стать.

"За третьим" - истории обычных горожан, успешно совмещающих счастливую семейную жизнь с личными интересами.

"Радость умножается делением" - проект о людях, которые посвятили свою жизнь помощи другим.

"Русский мир: Без границ" - большое путешествие участников Хора Сретенского монастыря по России, исследующих значение Русского мира и его единство.

"Образы будущего" - видеоподкаст о прорывных проектах в сфере науки и технологий.

"А-ля рус" - реалити-шоу, в котором дизайнер и архитектор преображают общественные пространства в русском стиле.

"Герои-строители. 2 сезон: Мариуполь" - документальный проект о том, как Мариуполь, фактически уничтоженный украинскими боевиками, превращается в комфортный и современный российский город.

По направлениям "Мультиформатный контент" и "Спецпроекты в СМИ" победителями стали 35 проектов, состоящие из нескольких видов контента: серий роликов, статей и лонгридов, подкастов в аудио или видеоформате.

Среди проектов-победителей:

"СВОИРОДНЫЕ.РФ: Продолжение" - бесплатная экспертная платформа, помогающая ветеранам СВО получить необходимую психологическую и социальную помощь и адаптироваться к мирной жизни.

"Все, что меня касается" - проект о молодых муниципальных служащих, которые сделали помощь другим смыслом своей жизни.

"Охлобыстин отвечает" - видеоподкаст с Иваном Охлобыстиным, где ведущий раскрывает жизненные темы через историю, религию и кино.

"Геральдика для больших и маленьких" - проект о мире главных символов страны.

"Фамильные тайны" - анимационный проект о происхождении и распространении фамилий на Руси, в Российской империи, СССР и России.

"Ученые дамы" - истории восьми женщин, которые посвятили себя науке и добились признания в самых разных ее сферах.

"Три жизни Сергея Прокофьева" - проект о жизни и творчестве выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева.

В части игр и программного обеспечения будет поддержано 16 проектов, в том числе 13 игр для ПК и мобильных устройств. Это проекты в жанре шутера, стратегии в реальном времени, RPG, затрагивающие темы Второй мировой войны, СВО, недалекого будущего, традиций народов России и фэнтезийных миров.

В числе проектов: