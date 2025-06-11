Что известно о премьере фильма «30 секунд»

Телевизионная премьера фильма «30 секунд» состоится 13 июня 2025 года на телеканале «Россия». Главные роли в короткометражке режиссера Ивана Соснина сыграли Сергей Гилев, Ольга Лерман, Ирина Плесняева, Есения Щипанова, Любовь Иванская, Ирина Калинина, Андрей Бисеров.

© кадр из фильма «30 секунд»

Артём (Гилев) работает программистом, а в свободное время посвящает себя волонтёрству. Он перевоплощается в больничного клоуна Рината и навещает детей, которые не покидают стен клиники. Но поддержка клоуна всё же не заменит родительской любви. Маленькая Варя уже очень давно не смеялась. Оказывается, к ней редко приходит мама, и Артём хочет это исправить…

«30 секунд» был удостоен премии «Золотой орёл» в номинации «лучший короткометражный фильм».