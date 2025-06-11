Комедийный триллер «Ночь с психопатом» выйдет в РФ онлайн

13 июня компания "Вольга" выпускает в цифровой прокат комедийный триллер "Ночь с психопатом", главные роли в котором исполнили Самара Уивинг ("Я иду искать") и Рэй Николсон ("Улыбка 2"). Продюсером картины выступила Марго Робби.

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Действие картины разворачивается в 1990-е годы. Поп-звезда София Майнор (Уивинг) живёт жизнью мечты в роскошном особняке, но её покой нарушает сбежавший из психушки поклонник (Николсон), проникающий в её дом с бандой столь же безумных сообщников.

Фильм стал режиссёрским дебютом Джимми Уордена, автора сценария к фильмам "Кокаиновый медведь" и "Няня. Королева проклятых".

В интервью изданию Variety Николсон рассказывал, что изначально планировал изобразить своего персонажа классическим антигероем, но, заручившись доверием режиссёра, решил попробовать другую схему.