Комедийный триллер «Ночь с психопатом» выйдет в РФ онлайн

Комедийный триллер "Ночь с психопатом" с Самарой Уивинг выйдет в РФ онлайн
13 июня компания "Вольга" выпускает в цифровой прокат комедийный триллер "Ночь с психопатом", главные роли в котором исполнили Самара Уивинг ("Я иду искать") и Рэй Николсон ("Улыбка 2"). Продюсером картины выступила Марго Робби.
Действие картины разворачивается в 1990-е годы. Поп-звезда София Майнор (Уивинг) живёт жизнью мечты в роскошном особняке, но её покой нарушает сбежавший из психушки поклонник (Николсон), проникающий в её дом с бандой столь же безумных сообщников.
Фильм стал режиссёрским дебютом Джимми Уордена, автора сценария к фильмам "Кокаиновый медведь" и "Няня. Королева проклятых".
В интервью изданию Variety Николсон рассказывал, что изначально планировал изобразить своего персонажа классическим антигероем, но, заручившись доверием режиссёра, решил попробовать другую схему.
"Мне кажется, мы постепенно теряем таких персонажей - несовершенных, но при этом симпатичных. Сейчас появилась тенденция искать в героях моральную безупречность, которой не существует. Мне же хочется играть людей, которые вам, вероятно, не понравятся, но вы их полюбите. Я всегда ищу материал, к которому могу подключиться на более личном уровне", - говорит актёр.