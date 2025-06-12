О чем расскажет будущий фильм «Литвяк»

Осенью 2025 года в российских кинотеатрах покажут биографический фильм «Литвяк», основанный на реальных событиях Великой Отечественной войны. Главную роль легендарной летчицы сыграет Полина Чернышова. «Лента.ру» рассказывает, что известно о картине на данный момент: точная дата выхода, сюжет, актеры и другие подробности.

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«Литвяк»: Главное о фильме

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Дата выхода

Съемки фильма должны были начаться еще в 2019 году, но начало затянулось из-за недостатка бюджета.

Создатели, студия «28 панфиловцев», долгое время не называли точную дату премьеры: было известно лишь, что релиз фильма «Литвяк» запланирован на первую половину 2025 года. Однако в итоге постпродакшн занял немного больше времени, и сроки сдвинулись на осень.

Премьера фильма «Литвяк» в кинотеатрах состоится 30 октября 2025 года

Ожидается, что картина выйдет и на онлайн-площадках.

Трейлер

Сюжет

Картина рассказывает о летчице Лидии Литвяк, самой результативной женщине-пилоте Второй мировой войны.

Основной сюжет фильма сосредоточится на боевых вылетах и сражениях полка, который Лидия Литвяк возглавляла вместе со своей лучшей подругой Екатериной Будановой. Отдельная линия будет посвящена ее отношениям с мужем — командиром эскадрильи Алексеем Соломатиным.

Кто такая Лидия Литвяк

Лидия Владимировна Литвяк родилась в Москве 18 августа 1921 года. С самого детства она увлекалась самолетами, и уже в 15 лет совершила свой первый самостоятельный полет, занимаясь в Кировском районном аэроклубе столицы.

В 1941 году Лидия Литвяк окончила Херсонскую авиационную школу и устроилась летчиком-инструктором в аэроклубе города Калинина (ныне Тверь). Успела подготовить 45 летчиков до начала Великой Отечественной войны, а затем записалась в добровольцы в летчики-истребители.

Она быстро освоила истребитель Як-1. Первый боевой вылет Литвяк состоялся в сентябре 1942 года в составе 586-го истребительного авиационного полка (ИАП). Его, как и два других женских авиационных полка, сформировали по приказу Иосифа Сталина в связи с высокими потерями летчиков.

Свою первую награду — орден Красной Звезды — Литвяк получила менее чем через год. За это время она показала себя как одна из лучших летчиц и переводилась из дивизии в дивизию, чтобы участвовать в важнейших битвах войны. Вскоре она получила прозвище «Белая лилия»: именно этот цветок был нарисован на капоте ее истребителя. Он был там не для красоты: белая лилия на фюзеляже означала, что летчику разрешено выслеживать одиночные самолеты врага.

Более 160 боевых вылетов совершила Лидия Литвяк за время службы

На фронте Литвяк познакомилась с летчиком-истребителем Алексеем Соломатиным: он был командиром эскадрильи 296 ИАП, в которую Лидию перевели в начале 1943-го. Спустя несколько месяцев совместных вылетов они поженились, но уже 21 мая 1943 года Алексей погиб во время боевого вылета. Трагедия произошла на глазах у жены. Меньше чем через месяц Лидия потеряла лучшую подругу, Екатерину Буданову.

В тот же год не стало и самой Лидии — ей был всего 21 год. Свой последний боевой вылет командир авиационного звена третьей эскадрильи, младший лейтенант Литвяк совершила 1 августа 1943-го. В бою над Миус-фронтом (так в годы Великой Отечественной войны называлась укрепленная линия обороны немцев, проходившая по трем районам Ростовской области) ее самолет потерпел крушение.

Долгое время не было понятно, выжила ли Лидия Литвяк, попала ли в плен или разбилась при крушении своего истребителя. Истину удалось установить лишь спустя несколько десятилетий. В 1967 году школьная учительница Валентина Ващенко основала отряд Разведчиков военной славы.

23 июля 1979 года члены отряда выяснили, что в одной из братских могил похоронена летчица, личность которой не удалось установить. Расследование установило, что останки принадлежат Лидии Литвяк: оказалось, что она ушла из жизни в результате ранения в голову.

В 1990 году Лидии Литвяк было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1993-м — звание Героя России

Производство

Режиссеры фильма Андрей Шальопа и Ким Дружинин ранее вместе работали над другим военным фильмом, основанным на реальных событиях — «28 панфиловцев». Производство этой картины они начали в 2016 году, объявив краудфандинговый сбор, а после — назвали в честь фильма свою студию.

Для съемок фильма «Литвяк» создатели тоже собирали деньги своими силами.

«Лидия Литвяк, величайшая летчица-ас — наша соотечественница. Она — легенда, о которой знает весь мир и которую почти не помнят на Родине. Так быть не должно! И так не будет», — сказано на официальном сайте по сбору средств на реализацию проекта.

Съемки проходили в Оренбургской области. Локацию выбрали из-за климата и пейзажей заснеженной степи. Участие в съемках принимали местные жители: они играли советских или вражеских солдат в массовых сценах.

Актеры и роли