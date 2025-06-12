Что известно о новой экранизации романа «Воспоминания о прошлом Земли»

В сети появилась информация о новой экранизации научно-фантастической трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня — широкому зрителю эта история уже известна по сериалу Netflix Задача трех тел. На этот раз за киноадаптацию берутся китайские шоураннеры. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме на данный момент и предлагает вспомнить сюжет романа.

© кадр из сериала «Задача трех тел»

«Задача трех тел»: главное о фильме

Страна: Китай

Жанры: фантастика, триллер, детектив

Режиссер: Чжан Паньпань

Сценаристы: Сун Чуньюй, Лю Цысинь

В ролях: Фэн Шаофэн, Чжан Цзинчу, У Ган, Тиффани Тан, Ду Чунь, Чжан Хань, Чжан Гуанбэй, Дэвид Е. Вудли, Маркус Сильбигер, Даррен Гросвенор

«Задача трех тел» (San ti) — предстоящий китайский фильм, основанный на трилогии китайского писателя Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли». Пока информации о картине очень мало: предварительно известно, что производством займется китайская студия Enlight Pictures, режиссером выступит Чжан Паньпань («Потерянные в комнате страха» , «Потерянные на лайнера страха» ). По данным Кинопоиска, бюджет фильма составляет 30 миллионов долларов. Съемки фильма уже стартовали.

Дата выхода

Точная дата премьеры новой экранизации романа «Воспоминания о прошлом Земли» пока неизвестно. Предполагается, что премьера состоится в следующем году.

Предполагаемая дата выхода фильма «Задача трех тел» — 2026 год

Сюжет

«Воспоминания о прошлом Земли» — это цикл книг китайского писателя Лю Цысиня, объединивший глубокие филос Философские вопросы, элементы научной фантастики и передовые научные гипотезы в одно монументальное произведение. Первая книга серии, «Задача трех тел» вышла в 2006 году, вторая, «Темный лес», — в 2008-м, а третья, «Вечная жизнь Смерти», — в 2010-м.

Первый роман начинается с трагедии: астрофизик Е Вэньцзе становится свидетелем кончины отца во время китайской Культурной революции. Потеряв веру в человечество, она, работая на секретной военной базе «Красный берег», пытается связаться с инопланетной цивилизацией — и внезапно получает ответ. На сигнал с Земли откликаются с планеты Трисолярис, чей мир вращается между тремя солнцами и погружается в постоянные катастрофы. Трисоляриане принимают решение колонизировать Землю, а Е Вэньцзе помогает им в этом, передав координаты планеты.

В «Темном лесе» человечество узнает о приближении враждебного флота, а технология пришельцев блокирует научный прогресс на Земле. Мир отвечает созданием Совета Планетарной Обороны и загадочного проекта «Стена» — четырех стратегов, чьи замыслы скрыты даже от союзников. Один из них, астроном Ло Цзи, интуитивно выводит «Правило темного леса»: во Вселенной, где цивилизации действуют из инстинкта самосохранения, любое обнаружение другой жизни грозит тотальным уничтожением. Он угрожает передать координаты Трисоляриса в космос, тем самым сдерживая вторжение.

Заключительный роман переносит читателей в будущее, где человечество, овладевшее космическими технологиями, все еще уязвимо. В центре — ученая Чэн Синь, чьи решения запускают цепь событий, в том числе «удар по измерениям», уничтожающий Солнечную систему. Но выжившие на звездном корабле сохраняют последние искры человеческой цивилизации.

Восприятие трилогии

Книги Цысиня вызвали большой интерес как в Китае, так и в других странах, однако мнения критиков разошлись. Некоторые увидели в «Темном лесе» метафору глобального неравенства и тревоги перед внешним миром, что актуально для современного Китая. За это писателя обвинили в поддержке авторитарных взглядов, включая одобрение мирового правительства и оправдание слежки.

Американский журналист Эван Ламберт попытался уличить Лю Цысиня в сексизме, указав на слабую проработку женских персонажей и консервативный взгляд на гендерные роли. Ему возразила исследовательница из Ливерпульского университета Ван Айцин, которая заметила, что в трилогии показано равноправное участие женщин в науке.

Другие экранизации романа

Сериал «Задача трех тел» (Netflix)

Мировая популярность пришла к серии после перевода книг Кеном Лю и Джоэлом Мартинсоном на английский язык. Это дало дальнейшее движении трилогии, и в 2024 году на Netflix вышел научно-фантастический телесериал под названием «Задача трех тел». Производством занялись шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, а главных героев сыграли Розалинд Чао, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес и Лиам Каннингэм.

Создание

Netflix выкупил права на экранизацию трилогии в 2020 году, вложив в проект один из крупнейших бюджетов в истории сервиса (по неофициальным данным — свыше 160 миллионов долларов за первый сезон). Лю Цысинь лично поддержал проект, выступив консультантом.

Для расширения сюжета и большей доступности произведения создатели сериала изменили хронологию повествования, ввели новых персонажей и перераспределили акценты. Основным местом действия стал Лондон; также было решено сделать часть героев женщинами и объединить персонажей в коллективную команду ученых, чтобы усилить драматургическую интригу. Съемки прошли в Великобритании и Китае: визуальные эффекты курировала студия Scanline VFX.

Критика и восприятие

Сразу после выхода сериал вызвал оживленную дискуссию. Отзывы кинокритиков в целом были положительными: на Rotten Tomatoes их рейтинг составил 79 процентов, на Metacritic — 70/100, а в IMDb сериал держится на уровне 7,5/10. В основном сериал хвалили за амбициозный масштаб повествования, попытку популяризировать идеи космической социологии, харизматичные актерские работы и бережное отношение к философии Цысиня.

Зрительская реакция оказалась более резкой. Часть фанатов оригинала была недовольна тем, как Netflix интерпретировал трилогию. В частности, создателей шоу критиковали за сдвиг фокуса на западных героев, упрощение научных и культурных идей, слияние персонажей и изменение их характеров, а также использование клише массовых шоу в ущерб оригинальности.

Некоторые обозреватели указывали, что сериал страдает от «бениоффовского синдрома» — излишней экспозиции, шаблонных диалогов и неравномерного темпа. Тем не менее сериал достиг своих целей — привлек к трилогии миллионы новых читателей и поднял планку для будущих научно-фантастических шоу.

Рейтинги и будущее сериала

По данным Netflix, в первую неделю после релиза сериал вошел в топ-10 в 90 странах. В 2024 году он занял первое место по просмотрам среди научно-фантастических англоязычных шоу платформы. В общей сложности первый сезон собрал более 100 миллионов часов просмотров за первый месяц.

В апреле 2024 года представители Netflix официально объявили о продлении «Задачи трех тел» на второй и третий сезоны, намекая на завершение всей трилогии Лю Цысиня. Продюсеры заявили, что финал шоу охватит события из «Темного леса» и «Конца смерти». Второй сезон выйдет в 2026 году.

Сериал «Задача трех тел» (китайская версия)

Год производства: 2023

Страна: Китай

В ролях: Юй Хэвэй, Чэнь Цзинь, Ван Цзывэнь, Линь Юнцзянь, Ли Сяожань, Ван Чуаньцзюнь и другие

До выхода западной версии Netflix в Китае уже сняли собственную телеадаптацию романа Лю Цысиня, премьера которой состоялась 15 января 2023 года.

События китайского сериала (в него вошли 30 серий) начинаются в 2007 году. В центре сюжета — Ван Мяо, выдающийся специалист по наноматериалам, которого привлекает к расследованию череды загадочных самоубийств ученых Ши Цян — харизматичный детектив по борьбе с терроризмом. Пытаясь распутать клубок мистических событий, они сталкиваются с организацией «Фронтир науки», а затем выходят на связь с таинственным инопланетным миром, который изначально представлен как видеоигра. Постепенно становится ясно, что речь идет о судьбе всего человечества.

Производство

Китайская компания Tencent приобрела права на экранизацию еще в 2008 году, однако первые попытки снять фильм — в 2015-м — закончились неудачей: отснятая лента так и не вышла в прокат. Новый виток развития проекта начался в 2020 году, параллельно с тем, как американская студия YooZoo заключила сделку с Netflix. В то же время в Китае уже полным ходом шла работа над собственным сценарием. Написание адаптированной истории заняло четыре года, а съемки стартовали в июле 2020-го.

Многие сцены были сняты на реальных научных объектах, включая Пекинский электрон-позитронный коллайдер II, что добавило проекту подлинности и визуальной убедительности. Роли исполнили преимущественно китайские актеры.

После череды задержек сериал вышел сразу на нескольких стриминговых платформах: WeTV, Rakuten Viki, а позднее — Peacock и Amazon Prime Video. В декабре 2023 года его даже показал нью-йоркский телеканал WNET — беспрецедентный случай для китайского сериала научной фантастики.

Реакция

В Китае сериал получил восторженные отзывы. На Douban, главной платформе пользовательских рецензий, сериал получил оценку 8.7 из 10, став одной из самых высокооцененных телеадаптаций в истории китайского сай-фая. Зрители отметили высокое качество постановки, близость к оригиналу, удачный кастинг и визуальные эффекты.

Международная реакция оказалась более сдержанной. Так, обозреватель The New York Times Майк Хейл отметил, что сериал четко следует канону книги, но при этом назвал актерскую игру и сценарий посредственными, а сцены видеоигры — менее выразительными, чем их литературный оригинал.