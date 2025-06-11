К выходу готовится исторический сериал «Государь»

В онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Кино1ТВ 2 июля состоится премьера масштабного исторического сериала "Государь", созданного при поддержке Института развития интернета.

© Российская Газета

"Государь" - сложно-постановочная драма, охватывающая три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского императора. "Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими, научил узнавать, что и мы люди; одним словом, на что в России не взгляни, все его началом имеет, и чтобы впредь не делалось, от сего источника черпать будут", - писал о Петре его современник Иван Неплюев.

Режиссер Сергей Гинзбург говорит о проекте: "Государь" - это кино, которое стремится к исторической правде. Хотя, конечно, ни в каком фильме невозможно охватить всю биографию Петра, потому что за свою, по сегодняшним меркам, короткую жизнь, он сделал столько, что это кажется фантастичным".

При написании сценария авторы Олег Кириллов и Дмитрий Новоселов опирались на труды историков Сергея Соловьева, Николая Павленко и Николая Устрялова.

Продюсеры: Константин Эрнст, Сергей Титинков, Наталья Смирнова.

Константин Плотников ("Король и Шут", "Калимба") впервые сыграл историческую роль, воплотив все этапы жизни Петра - от юности до зрелости. Актер изучал личную переписку императора, чтобы раскрыть его человеческие качества. Евгений Ткачук ("Лихие", "Король и шут") предстанет в образе Александра Меншикова - ближайшего соратника царя. В проекте также заняты: Наталья Суркова, Александр Обласов, Сергей Годин, Сергей Барковский, Светлана Колпакова, Сергей Угрюмов, Александр Бухаров, сам Сергей Гинзбург и другие.

Прямая речь

Константин Плотников, актер, исполнитель роли Петра I:

Конечно, было безумное волнение и одновременно осознание того, какой объем материала и в какой промежуток времени мне нужно было в себя уложить. Потому что до съемок мои знания касательно Петра I, честно говоря, были достаточно поверхностные. То есть такие, какие мы знаем из школьной программы. А для того, чтобы сыграть столь масштабный образ, нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени. Поэтому волнение было недолгим, на это не было времени. А было время на то, чтобы по возможности максимально изучать, смотреть, читать. Жена подарила мне книгу, которая так и называется "Петр I". В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой - Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля. Когда читаешь его переписку с мамой или супругой - там столько тепла, любви, заботы и прочих вроде бы мелочей, но важных для понимания нюансов характера человека.

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок