В России покажут спортивную драму "Без правил" с Шайей ЛаБафом

24 июля в российский прокат выйдет спортивная драма "Без правил" (ранее известный как "Спасаемый", Salvable, 18+), главные роли в которой исполнили Шайа ЛаБаф ("Мегалополис", "Нимфоманка", 18+), Тоби Кеббелл ("Конг: Остров черепа", "Дом с прислугой") и Джеймс Космо ("Игра престолов", 18+).

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Когда-то Сэл по прозвищу "Бык" (Кеббелл) был восходящей звездой бокса, теперь же он приближается к концу карьеры и перестал чем-то отличаться от обычных жителей небольшого городка. Мужчина решает, наконец, сделать шаг навстречу будущему и стать настоящим отцом для своей дочери Молли. Его связь с ней хрупка, но она становится единственным, что связывает его с надеждой на лучшую жизнь.

Внезапно в город возвращается давний друг Сэла Винс (ЛаБаф) - он предлагает ему выход из повседневной рутины, втягивая боксёра в мир опасных боёв и острых ощущений. Перспектива лёгких денег быстро оборачивается для героя тяжёлыми последствиями и ставит его перед сложным жизненным выбором.

Роли в фильме исполнили Кайла Лорд Кэссиди, Элейн Кэссиди, Майкл Соча, Айша Харт, Эмир Джонатан Саниоглу, Барри Уорд, Нелл Хадсон, Алина Эллисон, Джоэл Моррис и другие.

Режиссёры - Бьорн Франклин (он же автор сценария) и Джонни Маркетта, это их первая полнометражная работа. Внушительный список продюсеров картины включает в себя несколько русских имён.

Чтобы вжиться в свои роли, Кеббелл и ЛаБаф на протяжении нескольких месяцев проходили подготовку под руководством британского боксёра и многократного чемпиона в среднем весе Карла Фроча, включённого в Международный зал боксёрской славы. Спортсмен также снялся в фильме в эпизодической роли.