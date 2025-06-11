Вышел новый трейлер фильма «Cупермен» Джеймса Ганна

Компания Warner Bros. представила новый трейлер фильма «Супермен». Этот ролик приурочили к старту продаж билетов на супергеройскую картину, премьера которой состоится уже 11 июля в мировых кинотеатрах.

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Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Картина положит начало новой киновселенной DC, которая полностью перезапустит события кинофраншизы. Сейчас за неё отвечают Джеймс Ганн («Стражи Галактики») и Питер Сафран («Погребённый заживо»).