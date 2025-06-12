Режиссер рассказала, как снимали фильм «Кукольный дом»

На сочинском кинофоруме «Евразия-Кинофест» в «большом» конкурсе Россию представляет оригинальная, несколько ностальгическая лента «Кукольный дом», снятая по сценарию народной артистки РСФСР Ларисы Малеванной. Причем в основу сюжета легла личная история, произошедшая с актрисой на съемках именно «Норы». Подробнее о картине — в материале «Вечерней Москвы».

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1980-е годы. На студии снимается художественный фильм «Нора» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». На главную роль приглашена актриса из Ленинграда (Светлана Иванова). Она будет играть Нору. И начинается киноволшебство. Действие разворачивается параллельно в трех реальностях: пьесы Ибсена, на съемочной площадке и между артистами, играющими пьесу. Тут и личная жизнь артистов, и драма режиссера, и детская любовь Васи (чудесный Алексей Сошин) к Норочке. Именно она дает энергию этому кудрявому замыслу.

Конечно, во многом фильм удался благодаря мощному актерскому ансамблю. Это Светлана Иванова, Иван Колесников, Анна Снаткина, Иван Агапов, Сергей Степанченко, Лариса Удовиченко, Евгения Дмитриева, Ольга Лапшина, Борис Каморзин, Тамара Акулова. Удивительное попадание в образ каждого из них — точное, яркое, органичное, зачастую до колик уморительное и неожиданное. И конечно, главный герой — юный артист Алексей Сошин, передающий точно драму детской влюбленности.

По словам Ольги Беляевой, ее команде во главе с продюсером Екатериной Маскиной удалось достоверно создать удивительную атмосферу киносъемочной площадки восьмидесятых годов — периода расцвета советского кинематографа.

— Мы маскировали современную технику и «взаправду» писали звук прямо в кадре. Общая атмосфера на площадке сложилась на редкость дружественная. Настоящая магия кино объединила все поколения. Отдельная благодарность нашему оператору — постановщику Артуру Гимпелю и художнику — постановщику Николаю Коба. Кажется, все члены съемочной группы стали для меня родной творческой семьей.

Что добавить? Кино получилось очень зрительское, внятное, трогательное и забавное. К тому же подсмотреть в замочную скважину мир искусства — дело увлекательное и заманчивое. Поэтому трогательная история детской любви, которая легла в основу киносценария, не оставит никого равнодушным. Думаю, фильму уж точно грозит приз зрительских симпатий как минимум. И, возможно, приз за лучшую мужскую роль чудесному Леше Сошину.

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