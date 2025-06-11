Сценарист высказался о триумфе «Слова пацана» на ТЭФИ-2025

Сценарист сериала Андрей Золотарев в разговоре с НСН допустил, что широкая популярность связана не с трендом на 90-е, а с хорошей работой большой команды.

Долгая популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» позволяет поставить его в один ряд с такими проектами, как «Бригада» и «Ликвидация», заявил в разговоре с НСН сценарист сериала Андрей Золотарев.

Сериал о молодежных группировках в Казани конца 1980-х годов получил несколько наград на премии «ТЭФИ-2025», победив в номинациях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Продюсер сериала», «Режиссер сериала». В общей сложности проект режиссера Жоры Крыжовникова был представлен в 11 номинациях. Премьера первой серии состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и Start в ноябре 2023 года, однако телевизионный показ на канале НТВ начался в апреле 2024 года. По словам Золотарева, творческую команду не удивляет продолжительное внимание к «Слову пацана», поскольку что-то хорошее всегда долго остается на слуху.

«Это не первый проект, который обсуждается так долго. Их не так много, но они есть: существовала "Бригада", "Ликвидация". Эти сериалы остаются в веках, их продолжают обсуждать, несмотря на то, что много лет прошло. Если что-то сделано хорошо, это работает. Для того, чтобы получить хороший фильм или сериал мало работы одного человека, нужно, чтобы большая команда очень хорошо сделала свое дело. Меня больше всего удивляет, когда какие-то эксперты говорят: сериал "Слово пацана" получился, потому что это 90-е, или потому что там были такие костюмы и такой сценарий. Все не так, это узкий угол зрения на эту историю. Мне кажется, очень много факторов совпали, чтобы все получилось. Когда складывается все, это главным образом продюсерская победа. Именно эти люди занимаются организацией процесса, чтобы все сложилось», - рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, вчера он не смог присутствовать на вручении награды, однако получать ее всегда очень радостно, поскольку ТЭФИ – во всех смыслах тяжеловесная премия.

В 2024 году сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил индекс Кинопоиск Pro, во второй год подряд став самым популярным и обсуждаемым среди российской аудитории. Как рассказал «Радиоточке НСН» один из продюсеров проекта Алексей Троцюк, контент полезен для просмотра, так как он демонстрирует последствия от негативных событий, происходящих с детьми, которые взрослые долго пытались не замечать.