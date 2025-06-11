Бурак Озчивит поселился в России в сериале «Я к тебе надолго»

Премьера 6-серийного романтического скетчкома «Я к тебе надолго» состоялась в онлайн-кинотеатре IVI. Главные роли в нем исполнили российская актриса Юлия Калашникова и звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, а также снялись Сюзанна Бель, Марина Барсукова, Константин Мазко и Виктория Цыганкова.

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Марина (Калашникова) очень любит проводить свободное время за просмотром сериалов, особенно турецких, - сообщается в синопсисе. - В один прекрасный день исполняется ее самое сокровенное желание, и на пороге квартиры появляется Бурак Озчивит — знаменитый актер и, по совместительству, герой любимых сериалов. Бурак покажет Марине, как можно смотреть на проблемы под новым неожиданным углом, а главное, научит ее быть счастливой в любых обстоятельствах. На их примере зритель увидит, как иногда непросто преодолеть различия менталитетов — но настоящей любви не страшны недопонимания.

Вместе с онлайн-кинотеатром производством «Я к тебе надолго» занималась компания BAR Production. Режиссером выступил Карен Захаров, авторами сценария — Мария Богданова и Дарья Сойфер. «ИнтерМедиа» напоминает, что сериал вырос из рекламной кампании IVI, премьера которой состоялась в 2024 году.