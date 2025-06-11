Фильм «Про людей и про войну» выйдет в широкий прокат 19 июня 2025 года. Это альманах о судьбах людей, прошедших тяготы Великой Отечественной войны. Картина – закономерное развитие одноименного проекта, стартовавшего в 2020 году при поддержке Института развития интернета в формате веб-сериала. Основой короткометражных фильмов из цикла стали реальные истории людей, прошедших Великую Отечественную войну, бережно переработанные в сценарии. За пять лет он был показан на множестве российских и зарубежных кинофестивалей и удостоился профессиональных наград.

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Главные роли исполнили Егор Бероев, Антон Богданов, Федор Федотов, Тимофей Елецкий, Андрей Кислицин, Сергей Сафронов, Анна Попова, Евгения Глотова и другие. Режиссёрами выступили Дмитрий Пасичнюк, Андрей Красавин, Александр Кананович, Роман Бойко.

Предпремьерные показы пройдут 14 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва) и 17 июня в Доме кино (Санкт-Петербург).