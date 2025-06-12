Зачем смотреть сериал «Общак» о самой кровавой ОПГ России

12 июня на Beat Film Festival состоится премьера нового сериала Okko «Общак. Главная ОПГ России» — документального компаньона нашумевшей многосерийной драмы Юрия Быкова «Лихие». «Лента.ру» рассказывает, чего стоит ожидать от этого увлекательного исследования преступной группировки, которая на рубеже тысячелетий фактически контролировала весь Дальний Восток страны.

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История группировки «Общак» завершилась в конце позапрошлого тысячелетия — а значит, как раз сейчас обращенный на нее взгляд может быть не только внимательным, но и беспристрастным. Неудивительно, что контролировавшая 17 процентов территории Российской Федерации ОПГ сегодня вновь на слуху. В конце прошлого года в Okko вышел первый блок «Лихих» — киносериала Юрия Быкова, осваивающего историю «Общака» в художественной форме. Имена героев были изменены: так главный герой, бывший егерь Павел Тихомиров, ставший киллером на службе «Общака» и приспособивший к этой работе своего малолетнего сына, получил говорящую фамилию Лиховцев. Семью главных героев на экране окружают не только реальные, но и вымышленные персонажи. Имя ключевого героя этой истории, впрочем, осталось без изменений: это глава «Общака» Джем, сыгранный Артуром Ивановым.

Правда, как рассказывают бывшие участники ОПГ, Евгения Петровича Васина этим прозвищем никто в лицо не называл. Говорят они об этом в сериале «Общак. Главная ОПГ России», который выйдет в Okko осенью — одновременно с финальным блоком «Лихих»

Первый срок Васин получил в 15 лет за драку. За ним последовало еще четыре, а окончательно освободился из заключения и вернулся в родной Комсомольск-на-Амуре он лишь в 1987-м. Васину было 35, двумя годами ранее он самовольно объявил себя вором в законе. После такого обычно не выживают, но Евгений Петрович оказался полезен сразу двум ветвям российского криминального мира — как славянской, так и кавказской. Эти же связи помогли Васину создать крупнейшую в стране преступную группировку со сложной, продуманной структурой.

Именно таким деталям и посвящен новый проект Okko, написанный сценаристами Игорем Залюбавиным и Ариной Макаренко и поставленный Владиславом Кузнецовым. Если «Лихие» повествуют об эмоциональной стороне вопроса и рисуют новый трагический портрет российских девяностых, то в документальном сериале на первый план естественным образом выходит фактура. Она в этой истории ничуть не менее живописная. Начинается «Общак» с краткого экскурса в историю Комсомольска-на-Амуре — города, который должен был стать воплощением советской мечты. Об этом на экране рассказывает экскурсовод Андрей Матюхин — возможно, самый молодой из многочисленных экспертов, очевидцев и участников событий, которые стали рассказчиками в сериале.

Матюхин живет и работает в Комсомольске, но смотрит на события со стороны. Большинство же людей, слова которых удалось записать команде Okko, — непосредственные участники «Общака», например, шансонье Сергей Малиновский

Важный рассказчик с другой стороны — сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью в Хабаровске Вадим Курасов. Ценность этих свидетельств не только в фактуре, но и в речевых характеристиках, интонациях, которые часто говорят о происходящем красноречивее непосредственных историй и показаний. Ценность представляют и суждения героев с той стороны закона: например, состоявший в структуре «Общака» Вадим Бехли сравнивает группировку Васина с пионерской организацией. Так же, как и советские тимуровцы, дальневосточные бандиты поддерживали дисциплину в городе, следили за порядком и не допускали беспредела. Кажется, будто разница лишь в том, что у пионеров не было ни прав, ни навыков для наведения настоящего террора.

Объективный исследовательский взгляд на историю «Общака» в сериале представляют криминолог Данил Сергеев (он уже знаком зрителям документальной линейки Okko по проекту «Быть цыганом») и специальный корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин. Последний выступает не просто опытным экспертом, досконально изучившим хитросплетения жизни Васина и его подельников, но проводником, который помогает зрителю не потеряться в диковинном мире дальневосточного бандитизма. Надеждин на экране раздает взвешенные оценки — например, доходчиво объясняет, как малолетний уголовник Васин вырос во всемогущего Джема и сумел избежать неминуемой смерти за решеткой.

Главный герой этой истории, ставший на короткое время фактическим хозяином огромного региона, до поры выглядит человеком-загадкой. В публичном поле он создавал образ грузного, могучего, жестокого, но справедливого Бати — таким было еще одно прозвище Васина. Таким он предстает и в игровых реконструкциях документального сериала Okko.

Однако очевидно, что команда сериала во главе с авторами идеи и продюсерами Владимиром Тодоровым и Гавриилом Гордеевым, проделала серьезную работу, чтобы сделать эту запутанную историю кристально ясной. От этого сюжет ничуть не теряет увлекательности и драматизма — даже наоборот. История «Общака» — это не романтическая гангстерская драма, а трагедия безнадежного времени, когда преступная карьера выглядела лучшей жизненной перспективой. Ну а тех поклонников сериала «Лихие», которые хотят получить дополнительное измерение восприятия, ждет настоящая история убийцы Павла Тихомирова, рассказанная его сыном Евгением.

Премьера сериала «Общак. Главная ОПГ России» пройдет 12 июня на Beat Film Festival