Когда выйдет пятый сезон сериала «Избранные»

Летом 2025 года в онлайн-прокат выйдет пятый сезон хитового американского сериала «Избранные», который рассказывает о жизни Иисуса Христа и его последователей. Ранее восьмисерийное продолжение уже показали в кинотеатрах под названием «Избранные: Тайная вечеря». «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале «Избранные» в целом и о пятом сезоне в частности.

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«Избранные»: главное о сериале

Оригинальное название: The Chosen

Страна: США

Жанр: история, драма

Режиссер: Даллас Дженкинс

Сценаристы: Даллас Дженкинс, Райан Суонсон, Тайлер Томпсон

Продюсеры: Даллас Дженкинс, Эрл Силс, Рики Рэй Батлер Дата выхода 1 сезона: 20 сентября 2017 года

Количество серий: 34

Продолжительность эпизода: 54 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8 Рейтинг IMDb: 9,1

Дата выхода 5-го сезона

Пятый сезон сериала «Избранные» уже вышел на больших экранах незадолго до Пасхи. С 27 марта его начали показывать в кинотеатрах США, разделив все серии на три части.

Даты выхода серий в кино:

первая часть вышла 27 марта и включала в себя первый и второй эпизоды сериала;

вторая часть вышла 3 апреля и объединила третий, четвертый и пятый эпизоды;

третья часть вышла 10 апреля и включала шестую, седьмую и восьмую серии.

А 10 апреля состоялась премьера пятого сезона «Избранных» в кинотеатрах других стран: например, его показали в Италии, Великобритании, Мексике и Германии. Продолжение сериала будет показано и на стриминговых сервисах.

15 июня 2025 года 5-й сезон сериала «Избранные» будет доступен для просмотра на Amazon Prime Video по подписке.

График и время выхода серий пятого сезона пока неизвестны. В соответствии с соглашением, которое заключили создатели сериала и Amazon MGM Studios, в течение 90 дней «Избранные» будут доступны эксклюзивно на Prime Video. После этого новые эпизоды появятся в собственном приложении The Chosen — посмотреть их там можно будет бесплатно.

«Я собираюсь выполнить свое обещание и сделать так, чтобы "Избранные" всегда были бесплатными. 90 дней — это на самом деле короткий период эксклюзивности. Сервис Prime Video очень любезно сотрудничал с нами, чтобы этот период эксклюзивности был как можно короче», — отметил режиссер и сценарист «Избранных» Даллас Дженкинс.

Трейлер 5-го сезона

Сюжет

На официальном сайте сериала сказано, что «Избранные» основаны на историях из Евангелий об Иисусе Христе. Создатели добавили, что объединили и сократили некоторые локации и временные рамки, а также включили предысторию и диалоги, о которых не писали апостолы в своих трудах.

«Тем не менее весь библейский и исторический контекст, а также любое художественное воображение призваны поддерживать истинность и смысл Священного Писания», — создатели сериала «Избранные».

Речь в передаче идет не о рождении и детстве Христа: авторы концентрировались именно на том, как формировались его учение и круг последователей.

1-й сезон

Первый сезон сериала рассказывает о начале проповеди Иисуса в Галилее I века. В центре сюжета — формирование группы учеников, куда входят люди разных профессий и социального положения. В том числе упоминаются апостолы Симон, Андрей, Иаков, Иоанн, Матфей, Фаддей, а также Мария Магдалина.

Среди ключевых событий сезона — первое чудо в Кане, где Иисус превращает воду в вино, а также встреча с фарисеем Никодимом и путешествие через Самарию. Кульминацией становится разговор Иисуса с самаритянкой Фотиной у колодца, знаменующий начало его публичного служения.

2-й сезон

Второй сезон переносит действие в Самарию, Иудею и соседние регионы, где Иисус продолжает собирать учеников. К них присоединяются новые лица: Филипп, строитель Нафанаил и ревностный зелот (противник римского правления в Иудее) Симон.

Среди ключевых событий — исцеление в Вифезде и первые трудности. Сезон завершается подготовкой к Нагорной проповеди, в которой участвует и новый ученик — Иуда Искариот, человек, который позже сыграет важную роль в завершении земного пути Иисуса.

3-й сезон

Третий сезон возвращает зрителей в Капернаум, где растущая популярность Иисуса начинает вызывать тревогу у фарисеев и римских властей. После Нагорной проповеди Иисус впервые отправляет апостолов по двое, чтобы они самостоятельно проповедовали и творили чудеса, и это становится для них серьезным испытанием.

Особое внимание уделяется драматичному эпизоду возвращения Иисуса в Назарет. Сезон достигает кульминации в Десятиградии и на берегах Галилейского моря, где происходят знаковые чудеса: Иисус кормит тысячи людей хлебом и рыбой, а затем идет по воде.

4-й сезон

Четвертый сезон открывается трагическим событием — смертью Иоанна Крестителя. Она знаменует начало последнего года земного служения Иисуса. Напряжение нарастает: противники усиливают давление, ученики с трудом поспевают за Учителем, который все чаще остается один на один со своей миссией.

Осторожно, спойлеры: чем закончился четвертый сезон «Избранных»?

Иисус направляется в Иерусалим после того, как воскресил Лазаря. Религиозные лидеры Иудеи встают на сторону римских властей, выступающих против Христа.

Из жизни уходит Рама — персонаж, который был создан специально для сериала. Ее убивает римский магистрат Квинтус. Этот сюжетный ход не понравился многим зрителям: они удивились, почему Иисус не исцелил или не воскресил ее, несмотря на то что находился рядом.

«Самое ужасное, что люди, которые не читали Библию и знакомятся с Иисусом и его историей через "Избранных", теперь сомневаются в нем и его характере, потому что Даллас сказал им, что Иисус будет отдавать предпочтение и помогать одним людям, а не другим», — отметил один из пользователей Reddit.

5-й сезон

В пятом сезоне зрители увидят, как Иисус вошел в Иерусалим и начал свой путь на Голгофу. Им покажут и Тайную вечерю, и предательство Иуды, которому Иисус доверял.

«Стол накрыт. Народ Израиля приветствует Иисуса как царя, а его ученики ждут его коронации. Но вместо того, чтобы противостоять Риму, он переворачивает с ног на голову еврейский религиозный праздник. Религиозные и политические лидеры страны пойдут на все, чтобы эта пасхальная трапеза стала последней для Иисуса», — синопсис пятого сезона.

«Людям будет тяжело, это начало конца. Это были самые трудные две недели в моей карьере, и в духовном плане было много тревог», — отметил Джонатан Руми, который вернулся на съемочную площадку в роли Иисуса.

Сериал продлен и на шестой сезон. Создатели обещают посвятить его «самому важному дню в истории»

Актеры и роли

В сериале, в том числе в пятом сезоне, снимались:

Джонатан Руми («Служба новостей», «Касл», «Морская полиция: Спецотдел») — Иисус Христос;

Шеер Исаак («Избранные», «В поле зрения», «Хорошая борьба») — апостол Петр;

Лиз Табиш («Избранные», «Сын») — Мария Магдалина;

Парас Патель («Неуклюжая», «Трудности ассимиляции», «Морская полиция: Лос-Анджелес») — апостол Матфей;

Ной Джеймс («Рождение мафии: Нью-Йорк», «Американская история преступлений», «Вышибала») — апостол Андрей;

Джордж Харрисон Ксантис («Рождение мафии: Нью-Йорк», «Американская история преступлений», «Вышибала») — Иоанн Богослов;

Шаан Шарма («Анатомия страсти», «Мыслить как преступник», «Менталист») — фарисей Шмуэль;

Джиавани Каиро («911: Одинокая звезда», «Роковой патруль», «CSI: Вегас») — апостол Фаддей;

Ник Шейкоауэр («Отряд «Антитеррор»», «Гавайи 5.0», «Морская полиция: Лос-Анджелес») — Зеведей, отец апостолов Иоанна и Иакова Старшего;

Ванесса Бенавенте («Избранные») — мать Мария;

Джои Вахеди («Люцифер», «Мастера секса», «Очевидное») — апостол Фома;

Ясмин Аль-Бустами («Древние», «Их перепутали в роддоме», «Морская полиция: Лос-Анджелес») — Рама.

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