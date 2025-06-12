Певцов: закрепление идеологии в Конституции РФ найдет отражение в кино

Закрепление в Конституции РФ идеологии повлияло бы на все сферы человеческой жизни, в том числе на киноиндустрию, в которой бы активнее продвигались традиционные ценности. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов.

"Идеология обязательно должна быть определена в Конституции РФ. <…> Наши деды, прадеды и пращуры умирали не за свои права и свободы, а за веру в царя и отечество. Или, можно сказать, за веру в семью и отечество. Когда в Конституции РФ будет указано, что основное и главное в жизни российского человека, тогда, очевидно, многое поменяется. Все, что будет связано с массовым просмотром спектаклей, фильмов, сериалов, все будет подчинено именно этой идеологии", - сказал он.

Дискуссии об идеологии часто возникают в политических и общественных кругах. Ранее патриарх Кирилл отмечал особую значимость для страны такой задачи, как выработка общенациональной идеи. Предстоятель РПЦ обратил внимание на то, что после советского периода люди были напуганы "политическим тотальным влиянием на жизнь всей страны одной идеологии в течение десятилетий", и слово "идеология" для многих приобрело негативное содержание. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов высказал мнение, что России, наоборот, нужна сегодня государственная идеология, она помогла бы объединить людей в условиях многонациональной и многоконфессиональной страны.

Действующая Конституция РФ была принята в 1993 году. В статье 13, в частности, говорится о том, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". По мнению руководителя ФАДН, внесение в Конституцию РФ 1993 года указания о том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной, "было ошибкой".

В свою очередь председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков ранее предложил убрать из Конституции РФ статью о невозможности устанавливать в стране какую-либо идеологию. Режиссер отмечал, что статью про идеологию он не считает обязательной.