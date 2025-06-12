Как могли выглядеть герои мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

Мультфильм«Рапунцель: Запутанная история» — сказка, покорившая множество юных зрителей. Прекрасная Рапунцель, очаровательные Паскаль и Максимус, красавчик-Флинн и жуткая матушка Готель — невероятный коктейль, порождающий бурю эмоций, от восторга до ужаса, и обратно. На этапе создания анимационной ленты, многие визуальные решения долго пересматривались, в результате чего, некоторые персонажи изменились до неузнаваемости. О процессе создания картины мы уже рассказывали ранее в своей статье, сегодня же предлагаем вам рассмотреть концепт-арты вместе с Тлум.Ру.

© tlum.ru

Флинн Райдер (он же Юджин Фицерберт)

Над внешностью Флинна работала огромная команда, и создание харизматичного красавчика стало поистине кропотливой работой. В одной из версий, например, Райдер был забавным коротышкой.

Также разбойник примерил на себя образ нежного великана, отдалённо напоминающего Кристоффа из мультфильма «Холодное сердце».

Нам итоговая версия Юджина кажется самой удачной. А что думаете вы?

Паскаль и Максимус

Кто-то из очаровательных спутников принцессы мог бы выглядеть совершенно иначе! Как думаете, кто должен был быть этим пёсиком — Максимус или Паскаль?

Матушка Готель

Древняя ведьма, похитившая Рапунцель, и обманывающая её долгие годы, казалась жуткой в том числе из-за того, что выглядела миловидной женщиной. Однако, на этапе создания образа Готель, художники не хотели скрывать её зловещую натуру за красивой внешностью.

Сцены

В заключение хотим показать вам привычных нам персонажей, в концептах сцен, мелькнувших в мультфильме. Действительно эстетическое наслаждение для глаз!

Сказки о принцессах от Disney выглядят волшебно даже на этапе создания. Смотрите хорошие мультфильмы и следите за новостями из мира кино и анимации вместе с нами. Для этого, не забудьте добавить наш сайт в закладки.