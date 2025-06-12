Что известно о премьере фильма «Екатерина Великая»

Телевизионная премьера художественно-документального фильма «Екатерина Великая» состоится на НТВ 13 июня 2025 года. Картина создана в рамках цикла исторических проектов «Русь» о событиях и личностях, которые стояли у истоков современной России, и стала прямым продолжением фильмов «Пётр I: Последний царь и первый император» и «Императрицы». ИнтерМедиа напоминает, что главные роли в ленте сыграли Анна Михалкова, Ольга Лерман и Виктор Добронравов.

© кадр из фильма «Екатерина Великая»

После эпохи дворцовых переворотов появится новая яркая историческая фигура – Екатерина II (Ольга Лерман, Анна Михалкова). Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремлённостью Екатерина смогла доказать, что её место на престоле.

Ольга Лерман:

«Для меня это был необычный опыт. Попытка соединить художественный вымысел с историческими фактами. Потому что сцены, которые мы снимали с актерами, конечно, это все художественный вымысел, но на ряду с нами будут сидеть историки и озвучивать факты. Лично мне хотелось рассказать про героиню, которая приехала из другой страны, выучила язык, поняла культуру, полюбила и познала традиции, внесла много нового и важного».

В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III (Евгений Шварц) и матерью будущего наследника. Эти статусы несильно волновали Екатерину, её заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. Суждено ли идеалам Екатерины стать реальностью? И не обернутся ли её идеи против неё самой?

Евгений Шварц, исполнитель роли Карла Ульриха:

«Мы еще на стадии проб с Андреем Юрьевичем поняли, что персонаж Петра III должен быть эксцентричным, острым и местами смешным. Была задача попытаться максимально приблизить героя к воспоминаниям современников и, думаю, у нас получилось. У нас была отличная съёмочная команда, всё в кадре очень красиво, костюмы просто прекрасны. Проект вели тонкий художественный руководитель Андрей Кравчук и, конечно, великолепный режиссер Морад Абдель-Фаттах, с которыми было очень приятно и легко работать».

История Екатерины II – от Софии Августы до Великой императрицы – развернётся в антураже Петергофа, парка Ораниенбаум и особняка Кельха.