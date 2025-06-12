Что известно о премьере фильма «Евгений Телегин»

Фильм Виктора Тихомирова «Евгений Телегин» выйдет в российский прокат 19 июня 2025 года. Старт в кинотеатрах приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Виктора Цоя.

© скриншот из фильма «Евгений Телегин»

В своем фильме Тихомиров творчески переосмысляет сюжет «Евгения Онегина». Действие романа перенесено в 1980-е, Евгений носит фамилию Телегин, Татьяна стала Сундуковой, лучший друг Евгения Владимир обрел фамилию Ленин, а место балерины Авдотьи Истоминой на авансцене занял Виктор Цой. Герои фильма танцуют на дискотеках, а не на балах, и, конечно же, увлекаются рок-музыкой. Даже сулившая счастливое воссоединение встреча повзрослевших Евгения и Татьяны состоится на квартирнике: Татьяна, ставшая журналисткой, будет брать интервью у Виктора Цоя, чья музыка звучит в фильме, а Евгений окажется среди гостей мероприятия. Время действия и фамилии персонажей изменились, но основной сюжет, образы героев и чувства, возникающие между ними, остались прежними.

Главную роль в картине исполнил Евгений Ткачук, Татьяну сыграла выпускница РГИСИ Серафима Крамер, а также в фильме снялись Юрий Гальцев и Юрий Кузнецов, Любовь Толкалина, Татьяна Колганова и другие.

Виктор Тихомиров — российский режиссер, писатель и художник, ранее принадлежавший к неформальному объединению художников «Митьки». Является одним из основателей этого объединения, принимал участие в организации многих выставок и акций «Митьков». В 2008 году в Русском музее состоялась персональная выставка художника под названием «Энергичная лирика». Его живопись стала одним из «героев» фильма «Евгений Телегин», снятого поэтично, в невероятной художественной эстетике. Режиссерский кинодебют Виктора Тихомирова состоялся в 1992 году – на киностудии «Ленфильм». В мастерской Алексея Германа он поставил фильм «Трава и вода» по собственному сценарию. Является автором десяти художественных романов. Сценарий к фильму «Евгений Телегин» Виктор Тихомиров написал на основе собственной книги «Евгений Телегин и другие». По словам режиссера, не все сюжетные перипетии в романе Пушкина находят отклик в его душе. Желание изменить – поправить – исход ряда событий в оригинальном романе вдохновило его на создание произведения, которое бы являлось вольным переложением «Евгения Онегина». Перенеся действие в 80-е годы и соединив музыку Цоя и роман Пушкина, режиссер словно подчеркивает сходство двух таких разных личностей. Оба поэта стали голосом своего поколения и оказали глубокое влияние на развитие русской культуры.

«Евгений Телегин» открывал международный кинофестиваль «Евразийский мост», на котором был удостоен приза за лучшую режиссуру. Фильм также был показан на 46-м Московском международном кинофестивале в конкурсной программе «Русские премьеры» и получил специальный приз жюри. Картина также была отмечена специальным призом жюри от Премии Гильдии киноведов и кинокритиков за 2024 год.

Фильм выпустит в прокат кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про» совместно с кинокомпанией «Два капитана».

Московская премьера «Евгения Телегина» состоится в киноцентре «Октябрь» 17 июня. После показа фильм обсудит со зрителями режиссер Виктор Тихомиров.