«Балерина» собрала в России больше «Джона Уика»

12 июня сборы фильма «Балерина» превысили 177 млн рублей в России. Лента продолжает доминировать в отечественных киносетях спустя неделю после выхода в прокат.

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Таким образом, «Балерина» уже опередила по сборам оригинального «Джона Уика», который в 2014 году собрал в России около 150 млн рублей. Боевик с Аной де Армас постепенно приближается к финальным результатам второй части, чьи сборы составили 333 млн рублей.

Кассовые сборы серии фильмов «Джон Уик» в России