Как снимали фильм «Не стреляйте в белых лебедей»

45 лет назад в прокат вышел художественный фильм «Не стреляйте в белых лебедей» по одноимённому роману писателя Бориса Васильева. В центре сюжета — драматичная история добродушного сельского жителя Егора Полушкина, который постоянно сталкивается с непониманием и жестокостью людей. Какие разногласия возникли между автором романа и режиссёром фильма во время съёмок и почему советским зрителям так полюбился образ простодушного Полушкина — в материале RT.

12 июня 1980 года состоялась премьера художественного фильма Родиона Нахапетова «Не стреляйте в белых лебедей». В основе сценария фильма — одноимённый роман Бориса Васильева.

Впервые он был опубликован в журнале «Юность» в 1973 году. «Не стреляйте в белых лебедей» заметно отличается от других работ писателя: в большинстве произведений Васильев обращался к военной тематике, в то время как события этого романа разворачиваются в мирное время.

По сюжету главный герой — непутёвый сельский парень Егор Полушкин, получивший от своих односельчан прозвище Бедоносец — ироничное сравнение с Георгием Победоносцем. Однако «беда» Полушкина заключается лишь в том, что он отличается от своих соседей чистотой души и любовью к природе. У Егора особенный взгляд на мир, который не разделяют и не понимают окружающие и даже жена.

После череды неудач и долгих поисков работы герой наконец устраивается лесником в рощу у Чёрного озера. Роща подвергается постоянным вырубкам, а озеро, расположенное в ней, давно лишилось своих прежних обитателей — белых лебедей. Егор мечтает, чтобы на озере снова поселились величественные птицы, и когда его приглашают в Москву на Всесоюзное совещание работников лесного хозяйства, он покупает в столичном зоопарке две пары лебедей.

Полушкин выпускает птиц на озеро и бережно заботится о них. Однажды ночью происходит трагедия — в лебедей стреляют браконьеры. Егор пытается спасти раненых птиц, но бандиты жестоко избивают его. Герой умирает в больнице.

Взрывной характер

В 1979 году за экранизацию романа взялся актёр и режиссёр Родион Нахапетов, который до этого уже снял несколько фильмов по мотивам известных литературных произведений («Враги» Максима Горького, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери и др.). В ленте сыграли главные роли знаменитые советские актёры, такие как Станислав Любшин (Егор Полушкин), Нина Русланова (Харитина), Вера Глаголева (Нонна Юрьевна), Виктор Анисимов (Коля) и др. Сценарий к фильму написали Борис Васильев и его давний друг и коллега — драматург Кирилл Рапопорт. Что интересно, в титрах картины Васильев не упоминается: он потребовал убрать его имя из-за серьёзных разногласий с режиссёром. Уже в начале работы над картиной Нахапетов и Васильев не сошлись в том, каким должен быть исполнитель главной роли.

Писатель не одобрил выбор Нахапетова — он считал, что Станислав Любшин не сможет сыграть роль по-детски наивного и простодушного героя. Однако режиссёр настоял на своём, его в этом поддержал оператор фильма Николай Немоляев.

Любшин действительно мало походил на своего экранного героя, ранимого и робкого. Немоляев впоследствии рассказывал, что однажды артист ушёл прямо во время съёмок с площадки только потому, что ему не понравилось, что за кадром слышались разговоры осветителей. Он потребовал, чтобы нарушители тишины покинули съёмочную площадку и были уволены. Актёр согласился вернуться к съёмкам лишь после того, как виновные извинились перед ним.

Однако взрывной характер не помешал Любшину прекрасно воплотить на экране скоромного Полушкина. Он сделал это так удачно, что Борис Васильев впоследствии назвал фильм одной из лучших картин, снятых по его произведениям.

Основные съёмки проходили в Белоруссии, в деревне Гливин, а также в деревнях неподалёку от Пущино и на реке Оке в Московской области. В создании атмосферы фильма важную роль сыграла музыка Исаака Шварца, написанная им специально для экранизации.

В 1981 году фильм получил приз на Всесоюзном фестивале телефильмов в Ереване. Хотя кинолента не была удостоена знаковых наград, «Не стреляйте в белых лебедей» особенно запомнилась советским зрителям.

«Уходила эйфория побед, пятилеток и великих планов»

В беседе с RT журналист, писатель, кинокритик и автор Telegram-канала «С любовью, Максим К.» Максим Кобзев напомнил, что картина вышла на стыке эпох, когда период брежневской стабильности остался позади, а от перестройки страну отделяли ещё несколько лет. В обществе уже было понимание, что жить «как прежде» вряд ли получится. Поэтому такие герои, как Егор Полушкин, вызывали бурную реакцию у зрителей, смесь понимания и недоумения. Через пять лет на советские экраны вышел ещё один фильм, главный герой которого тоже показывал отрешённость от материальных вопросов и проблем, — «Любовь и голуби».

«В образах Василия Кузякина, любителя голубей (главного героя фильма «Любовь и голуби»), и Егора Полушкина, нашедшего отдушину в лебедях, можно легко разглядеть образ того самого последнего оплота стабильности, за который можно держаться. Ведь что в итоге? Пройдёт сотня лет, никого из нас не станет, а деревья всё так же будут расти в лесу, птицы летать в небе, а животные бегать по земле», — считает Кобзев.

Кинопродюсер, основатель кинокомпании Gala Production Галина Стрижевская придерживается схожего мнения. Как отметила она в беседе с RT, к моменту съёмок картины «Не стреляйте в белых лебедей» «страна медленно, болезненно «трезвела».

«Уходила эйфория побед, пятилеток и великих планов. Люди устали быть винтиками в системе, устали от обязательных улыбок и праздничных транспарантов. Вот почему так «зашли» фильмы про странных, неудобных, но искренних людей. Полушкин с лебедями, Кузякин с голубями — это ведь всё об одном: о тех, кто хочет жить по-своему. Кто бережёт внутреннюю свободу», — считает Стрижевская.

По словам Максима Кобзева, картина Нахапетова занимает важное место в отечественном кинематографе и продолжает влиять на него спустя многие годы.

«Так, в фильме Быкова «Дурак» (2014) можно увидеть интересные параллели с «Не стреляйте в белых лебедей» на уровне сценария, особенно завязки и финала», — считает кинокритик.

Стрижевская, в свою очередь, подчеркнула, что главная идея картины заключается в том, что быть мягким — вовсе не слабость, а стремление жить по совести — не глупость.