Режиссер «Носферату» снимет фильм по сказке Чарльза Диккенса

Как сообщает издание Deadline, режиссёр Роберт Эггерс нашёл себе новый проект. Постановщик «Носферату» и «Маяка» займётся новой экранизацией «Рождественской песни» писателя Чарльза Диккенса.

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Сейчас Эггерс пишет сценарий будущей ленты, одну из ролей в которой сыграет Уиллем Дефо — он уже снимался в предыдущих фильмах режиссёра. Даты релиза у «Рождественской песни», параллельно с ней постановщик также работает над хоррором про оборотня и «Лабиринтом 2».

«Рождественская песнь» рассказывает о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенизере Скрудже, ненавидящем радость и Рождество. Однажды на праздник к нему наведываются духи и показывают жизни людей, которые он может кардинально улучшить. Самой популярной экранизацией сказки остаётся мультфильм с Джимом Керри, вышедший в 2009 году.