Netflix показала тизер мультфильма In Your Dreams в стиле Pixar

Сервис Netflix представил дебютный тизер In Your Dreams — нового анимационного фильма, который визуально напоминает проекты Pixar и DreamWorks.

© Cq.ru

Мультфильм повествует о приключениях Стиви и ее брата Эллиота, которые попадают в удивительный мир своих снов. Им предстоит преодолеть испытания, такие как говорящий жираф и зомби-завтраки, чтобы воплотить свою мечту о счастливой семье и спасти брак своих родителей.

Премьера In Your Dreams запланирована на 14 ноября 2025 года, а героев озвучивают Симю Лю и Крейг Робинсон.