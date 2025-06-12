Тим Кук объяснил, зачем Apple тратит большие деньги на фильмы и сериалы

Издание Variety взяло большое интервью у главы компании Apple Тима Кука. Журналисты пообщались с СЕО одной из самых дорогих корпораций в мире, которая совсем недавно начала вкладывать большие средства в создание фильмов и сериалов.

© Чемпионат.com

Многие аналитики считают, что таким образом Apple пытается привлечь к своему бренду дополнительную аудиторию, чтобы продавать ещё больше смартфонов iPhone, планшетов iPad, умных часов Watch и других гаджетов. Однако Тим Кук отмечает, что дело вовсе не в этом — по его словам, компания старается показывать высокий уровень качества во всём, где она задействована.

Не думаю, что буду продавать больше iPhone из-за выхода в киноиндустрию. Я вообще об этом не думаю. Я думаю об этом как о бизнесе. И так же, как мы используем лучшее от Apple в наших iPhone и в наших сервисах, мы стараемся использовать лучшее и в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Ближайшей премьерой Apple станет драма «Формула-1» с Брэдом Питтом. По данным СМИ, бюджет фильма составил около $ 300 млн. Премьера ленты состоится уже 27 июня в мировых кинотеатрах.