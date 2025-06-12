Эксперт прокомментировал иск Disney и Universal к Midjourney

В эфире НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей Александр Жадан сообщил, что в ИИ-компании «Midjourney» не намерены создавать изображения, которые подразумевают использование коммерческих материалов.

Правообладатели контента желают получить долю прибыли от использования сгенерированных нейросетью изображений, однако ИИ обычно делает не реплику изображений, а их комбинацию. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель проекта по интеграции нейросетей в «TenChat» Александр Жадан.

Ранее стало известно, что киностудии «Disney» и «Universal» подали судебный иск к «Midjourney», обвинив ИИ-компанию в том, что принадлежащий ей сервис генерации изображений позволяет создавать копии их персонажей, защищенных авторским правом.

В иске, направленном накануне в окружной суд по центральному округу Калифорнии, приводятся в качестве примера сгенерированные нейросетью изображения таких персонажей, как Дарт Вейдер из франшизы «Звездные войны», а также «миньоны» из мультфильмов «Гадкий Я», передает издание «The Wall Street Journal». Жадан отметил, что давно не слышал о таких прецедентах.

«Вообще у "Midjourney" есть договор по подписке о том, что, если подразумевается коммерческое использование их генерации, они делают отчисления правообладателям контента, на котором происходит обучение. Действительно, я давно не слышал подобных прецедентов. Поскольку контент, который используется для обучения нейросетей может быть под лицензией, поэтому здесь скорее всего речь будет идти не о том, как ее обойти, а о том, как сделать отчисления правообладателям контента. Потому что, как здесь можно доказать, что контент, который производит, например, "Midjourney" или другие нейросети, генерирует того же Дарта Вейдера или «миньонов»? В "Midjourney" намерены не создавать изображения, которые подразумевают использование коммерческих материалов. Поскольку у нейросетей, которые генерируют изображения, есть прибыль, правообладатели контента желают долю выгоды от этого. Их интерес может быть только в этом», - отметил он.

При этом специалист объяснил, что для создания картинки ИИ учитывает множество стилей, создавая не репликацию, а комбинацию изображений.

«В этом случае сложно доказать обратное. Например, человек пишет: "Сделайте мне картинку Дарта Вейдера". И "Midjourney" ее производит. Но это не столько Дарт Вейдер, сколько интерпретация. Также есть ограничения на то, каким образом происходит генерация. Поскольку нейросеть зачастую производит изображение диффузионным методом, учитывается много стилей, и происходит не репликация, а комбинация разных изображений, и появляется конечная картинка. То есть то, каким образом производят контент киностудии, отличается от того, как это делают нейросети. Это может быть похоже, так как подразумевает использование открытых изображений», - рассказал Жадан.

До этого с помощью нейросети GPT были стилизованы фото пользователей под мультфильмы японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. При этом Жадан напомнил, что в тот раз «обошлось без претензий».

«Я не помню, чтобы были претензии. В этом случае тоже происходила комбинация стилей. Но ИИ-компании уже указывают, что если пользователь просит сгенерировать то, что попадает в список коммерческого использования, то нейросети отказываются его генерировать», - заключил руководитель проекта по интеграции нейросетей в «TenChat».

Ранее режиссер Александр Войтинский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что использование дипфейков умерших артистов в кино недопустимо даже при согласии их родственников.