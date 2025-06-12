Мультсериал по Splinter Cell получил дату выхода

Западные СМИ сообщили примерную дату выхода мультсериала по Splinter Cell с подзаголовком Deathwatch, который анонсировали еще в 2020 году. Шоу доберется до Netflix в октябре 2025-го.

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Новый трейлер выйдет в июле.

Режиссерами шоу выступают Гийом Дусс («Миоз», «Любовь. Смерть. Роботы») и Фелисьен Кольме-Дааге («Вершина богов мультфильм»), а ведущим сценаристом стал Дерек Колстад («Джон Уик», «Никто»).

Главную роль озвучил Лив Шрайбер, который известен по ряду независимых фильмов и нескольким блокбастерам, включая ленту «Люди Икс: Начало. Росомаха» и первые три ленты серии фильмов Уэса Крэйвена «Крик».