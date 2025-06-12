Инсайдеры рассказали, когда выйдет мультсериал по «Очень странным делам»

Премьера финального сезона популярного сериала "Очень странные дела" состоится до конца 2025 года, однако создатели франшизы намерены развивать ее и дальше.

Как сообщает The Hollywood Reporter, через год зрители также увидят мультсериал "Очень странные дела: Истории из 85-го" о событиях, происходивших между вторым и третьим сезоном.

Главными героями вновь будут знакомые дети из Хоукинса, к которым присоединится крутая девчонка с ирокезом по имени Никки. Друзьям предстоит борьба с различными монстрами: от тыквенных зомби до снежных акул.

Поклонников франшизы ждет анимация в духе мультфильмов "Аркейн" и "Человек-паук: Через вселенные", создатели отмечают, что по атмосфере сериал будет напоминать "Настоящих охотников за привидениями".